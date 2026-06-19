Johann Zarco espera la operación pero ha retomado el entrenamiento

El miércoles se cumplió un mes desde que Johann Zarco sufrió una grave lesión de rodilla en el Gran Premio de Cataluña… y aún espera ser operado.

La pierna del piloto de LCR quedó atrapada en la moto de Pecco Bagnaia durante una caída en la primera curva de Barcelona, ​​lo que le provocó daños en los ligamentos cruzados anterior y posterior. Zarco también sufrió fracturas de menisco y peroné, pero lo más importante es que una quemadura ha obligado a posponer la cirugía de ligamentos por el riesgo de infección.

Desde su lesión, Zarco apenas ha hablado públicamente, pero ha compartido varias actualizaciones tranquilizadoras. Este jueves, publicó nuevas fotos y vídeos en redes sociales, mostrando que ha podido retomar los entrenamientos a pesar de la lesión y empezar a mover la pierna lesionada.

"¡Ha pasado un mes!", escribió Zarco en su publicación de Instagram. "¡No puedo negar que echo de menos a mi equipo, echo de menos mi moto y echo de menos mi mundo!"

El programa de entrenamiento de Johann Zarco incluye levantamiento de pesas y ciclismo, acompañado por su padre, un quiropráctico… ¡y el resto del tiempo, su guitarra siempre está a su lado!

Zarco no especificó cuándo podrá operarse, pero recalcó que el entrenamiento que ha podido retomar será beneficioso para su recuperación.

"Mientras exista riesgo de infección, no puedo arriesgarme a la operación. Pero el tiempo no se pierde, porque el trabajo que he hecho en mi rodilla antes de la cirugía me ayudará después. Así que todavía tengo que ser paciente".

"Mientras tanto, estoy mejorando mi técnica con la guitarra y disfruto de momentos de tranquilidad con mi familia".

Desde la lesión de Johann Zarco, Cal Crutchlow lo ha estado reemplazando en Honda. LCR ha confirmado la presencia del veterano inglés hasta el TT de Holanda en una semana. Zarco se centra principalmente en mejorar carrera tras carrera.

Álex Márquez, que resultó herido el mismo día que el francés en un accidente aparte pero igualmente aterrador, se prepara para volver a la competición tras recibir el visto bueno de los médicos para participar en las primeras sesiones de entrenamientos del Gran Premio de la República Checa, que se celebrará mañana en Brno.