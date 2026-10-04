Johann Zarco fuertemente penalizado para la carrera en Motegi

Los pilotos vivieron un domingo por la mañana animado en Motegi. El tradicional desfile de pilotos fue sustituido por una carrera de karts convertida en un gigantesco espectáculo, pero algunos pilotos estuvieron ausentes. Marc Márquez cuidó su hombro derecho, Fabio Di Giannantonio se reservó tras la fuerte caída del sprint y Johann Zarco fue convocado por dirección de carrera.

El francés debía dar explicaciones por una secuencia tras su caída durante el warm-up. Zarco intentó volver a arrancar su moto al borde de la pista en lugar de abandonar inmediatamente el circuito, algo que se prohibió este año. Los pilotos deben dirigirse a las vías de servicio si el motor de su máquina se ha apagado, para no generar un peligro adicional en pista.

La sanción no tardó: Johann Zarco deberá hacer dos pasos por la long-lap en la carrera principal este domingo, lo que comprometerá sus opciones de brillar.

"Se le vio intentando volver a arrancar una moto detenida en la pista, delante de laprimera línea de seguridad y en sentido contrario en la curva n.º 9, lo que constituyó un peligro potencial para usted y para los demás", indican los comisarios de carrera en su decisión.

"Esto va en contra de las instrucciones específicas dadas a los pilotos y a los equipos de MotoGP. Se trata, por tanto, de una infracción del artículo 1.21.4."

Los comisarios de pista finalmente ayudaron a Zarco a retirar su moto, que fue arrancada de nuevo en las vías de servicio del circuito.

Dos pilotos deberán cumplir una doble long-lap en carrera, ya que Álex Márquez fue sancionado por su responsabilidad en el toque de la primera vuelta del sábado.

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