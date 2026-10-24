MotoGP GP de Australia

Johann Zarco se retira del sprint del GP de Australia porque era “peligroso” continuar

Zarco no pudo aprovechar su buena posición de salida en Phillip Island, ya que los problemas técnicos no le dejaron otra opción que abandonar

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

Publicado: 24 oct 2026, 13:15

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Johann Zarco dice que se vio obligado a abandonar la carrera sprint del Gran Premio de Australia después de que un problema electrónico hiciera que fuera "peligroso" para él seguir pilotando.

El piloto de LCR había sido uno de los grandes protagonistas de la clasificación en Phillip Island, aprovechando las condiciones de mojado para superar la Q1 antes de colocar su Honda satélite en la primera fila detrás de las Ducati de Marc Márquez y Alex Márquez.

Sin embargo, su carrera duró apenas tres vueltas completas antes de verse obligado a entrar en boxes por lo que fueron problemas técnicos, poniendo fin de manera prematura a su día.

Hablando después, Zarco explicó que un sensor defectuoso de la caja de cambios hizo que ya no pudiera ver en el tablero en qué marcha estaba. También apuntó a un problema electrónico mayor que afectó el comportamiento de la moto, lo que finalmente hizo imposible que continuara.

"Mala suerte", dijo al describir su abandono temprano en la sprint. "Tuve un problema técnico. Tenía un sensor en la caja de cambios que creo que se rompió porque la moto estaba perdida; no sabía en qué marcha estaba.

Johann Zarco, Team LCR Honda, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

"Tuve algunos comportamientos extraños de la moto en algunas curvas. Luego vi que ya no podía pilotar y que incluso se estaba volviendo peligroso porque con esta moto tan potente y con la electrónica, y la caja de cambios no sabe dónde está….

"No es un problema mecánico; fue un problema electrónico. No podía luchar.

"Ya la moto me estaba dando una sensación extraña en el TC y también en el freno motor, y cuando entendí lo que estaba pasando, me detuve; era demasiado peligroso".

Zarco mantuvo la tercera posición en la primera vuelta de la sprint, perdiendo un puesto ante un Jorge Martín que arrancó rápido, pero superando a la Ducati de Alex Márquez.

Cayó detrás de Márquez y Pedro Acosta en la siguiente vuelta, pero todavía rodaba cómodamente dentro de los cinco primeros cuando se vio obligado a reducir la velocidad en la vuelta 4.

Con Zarco abandonando temprano, Joan Mir ausente todo el fin de semana por enfermedad y Luca Marini retirándose el sábado por la mañana por un virus, Diogo Moreira quedó como el único piloto de Honda en la sprint.

El rookie de LCR recibió la bandera a cuadros en noveno lugar, pero fue ascendido al octavo después de que Ai Ogura, de Trackhouse, recibiera una penalización de ocho segundos por una infracción de presión de neumáticos.

Aunque la sprint se disputó en condiciones de seco, se pronostican fuertes lluvias en Phillip Island durante el gran premio del domingo, cuando Zarco y Moreira serán los únicos representantes de Honda en una reducida parrilla de MotoGP de 18 motos.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo La parrilla de salida completa para el MotoGP en Australia con cuatro ausencias por lesión

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Rachit Thukral





La parrilla de salida completa para el MotoGP en Australia con cuatro ausencias por lesión



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



38 min



La parrilla de salida completa para el MotoGP en Australia con cuatro ausencias por lesión





Alex Márquez revela por qué no intentó adelantar a su hermano Marc en la sprint del GP de Australia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 h



Alex Márquez revela por qué no intentó adelantar a su hermano Marc en la sprint del GP de Australia





Jorge Martín no podrá correr el domingo en Australia tras sufrir una fractura en la sprint



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



2 h



Jorge Martín no podrá correr el domingo en Australia tras sufrir una fractura en la sprint

Más de

Johann Zarco





Zarco ve un problema claro en la Honda: falta velocidad en el paso por curva en Indonesia



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



14 d



Zarco ve un problema claro en la Honda: falta velocidad en el paso por curva en Indonesia





Zarco califica que sus ajustes en Indonesia fueron incorrectos, pero aún ve posibilidades



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



14 d



Zarco califica que sus ajustes en Indonesia fueron incorrectos, pero aún ve posibilidades





Johann Zarco fuertemente penalizado para la carrera en Motegi



MotoGP



MotoGP



GP de Japón



20 d



Johann Zarco fuertemente penalizado para la carrera en Motegi

Más de

LCR





Honda confirma a Diogo Moreira en su equipo oficial para el MotoGP 2027; David Alonso irá a LCR



MotoGP



MotoGP 4 d



Honda confirma a Diogo Moreira en su equipo oficial para el MotoGP 2027; David Alonso irá a LCR





Una primera vuelta fallida, seguida de una remontada eficaz por parte de Zarco



MotoGP



MotoGP



GP de Austria



1 m



Una primera vuelta fallida, seguida de una remontada eficaz por parte de Zarco





¿Qué pilotos dejarán MotoGP en 2027 y quiénes los reemplazarán?



MotoGP



MotoGP 1 m



¿Qué pilotos dejarán MotoGP en 2027 y quiénes los reemplazarán?

Últimas noticias





Por qué el jefe de Cadillac F1 generó nuevas especulaciones al esquivar una pregunta sobre sus pilotos para 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



9 min



Por qué el jefe de Cadillac F1 generó nuevas especulaciones al esquivar una pregunta sobre sus pilotos para 2027





La parrilla de salida completa para el MotoGP en Australia con cuatro ausencias por lesión



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



38 min



La parrilla de salida completa para el MotoGP en Australia con cuatro ausencias por lesión





Alex Márquez revela por qué no intentó adelantar a su hermano Marc en la sprint del GP de Australia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



1 h



Alex Márquez revela por qué no intentó adelantar a su hermano Marc en la sprint del GP de Australia





Hadjar busca respuestas ante sus problemas del viernes en Austin: "Simplemente inmanejable"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Hadjar busca respuestas ante sus problemas del viernes en Austin: "Simplemente inmanejable"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete