Jorge Lorenzo señala el gran cambio de un Marc Márquez que ya no es "explosivo"

Jorge Lorenzo cree que Marc Márquez ya no es tan "explosivo" como lo era al principio de su carrera en MotoGP, pero ha madurado hasta convertirse en el piloto más inteligente de la parrilla.

Márquez, nueve veces campeón del mundo, afrontó otra dura prueba de su resiliencia al comienzo de la temporada 2026, ya que su última lesión de hombro le dejó luchando por encontrar regularidad y con una gran desventaja frente al dúo de Aprilia Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

Pero una cirugía adicional después de Le Mans transformó su campaña, con tres victorias en los últimos cuatro grandes premios que reavivaron su lucha por el título.

Lorenzo, tres veces campeón de MotoGP, cree que Márquez quizá ya no posea la velocidad pura y la agresividad que caracterizaron su etapa dominante en Honda, pero considera que el piloto de Ducati lo está compensando con su mayor fortaleza mental.

"La remontada histórica de Marc es increíble. De una desventaja de más de 100 puntos, ha cerrado la brecha a solo 18", dijo Lorenzo a DAZN. "Es un campeonato en el que tienes que pilotar extremadamente rápido, pero sobre todo tienes que sobrevivir.

"Lo que me llama la atención es cuánto ha crecido en inteligencia y madurez. Se cae mucho menos. En Assen, que probablemente era el peor circuito para él, para la moto y para su condición física, aguantó como un león. En ciertos momentos de la carrera, ejerció suficiente presión sobre Bezzecchi como para forzarlo a cometer un error.

"Ya no es tan explosivo y dominante como lo era hace 10 o 12 años, pero hoy es el piloto más completo e inteligente de la parrilla."

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Márquez comenzó la temporada 2026 todavía recuperándose de la fractura de hombro que sufrió en el Gran Premio de Indonesia en octubre. Los efectos persistentes de la lesión comprometieron su característica velocidad en las curvas de izquierdas, que tradicionalmente había sido una de sus mayores fortalezas.

Después de que su estado no mejorara de forma natural para Jerez en abril, Márquez volvió a pasar por el quirófano, mostrando una mejora inmediata en su rendimiento cuando regresó a la acción en Mugello.

El piloto de 33 años todavía necesita tiempo para recuperar la plena forma física, pero el parón de verano debería permitirle acelerar su recuperación.

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Lorenzo cree que el rendimiento de Márquez variará de un circuito a otro en la segunda mitad de la temporada, pero espera que siga siendo imbatible en los trazados en sentido antihorario.

"Tenemos que recordar que la mayoría de los circuitos consisten principalmente en curvas a derechas. Con este problema en el brazo, la diferencia se vuelve más pronunciada", explicó el cinco veces campeón del mundo, que fue compañero de equipo de Márquez en Honda en 2019.

"Marc sufre más que antes en los circuitos de derechas, y esto permite a los demás acercarse a su nivel.

"Sin embargo, cuando compite en circuitos con muchas curvas a izquierdas, como Sachsenring, Phillip Island o Aragon, le va mucho mejor. Físicamente, puede mantener el ritmo durante más tiempo y no tiene que dosificarse tanto. Ahí es donde puede marcar la diferencia gracias a su mayor fortaleza, su espectacular entrada en curva en las curvas a izquierdas."