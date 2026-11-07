MotoGP GP de Qatar

Jorge Martín afronta un reto "muy difícil" en el GP de Qatar al volver el dolor en la clasificación

Martín solo pudo lograr el 11º puesto en la parrilla, ya que su muñeca fracturada le causó más problemas que el viernes

Richard Asher

Publicado: 7 nov 2026, 15:05

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El jefe del equipo Aprilia, Paolo Bonora, ha admitido que el resto del fin de semana del GP de Qatar será complicado para su piloto oficial Jorge Martín, ya que el estado del español empeoró el sábado.

Martín se mostró optimista al final de un viernes positivo en Losail, en el que pasó directamente a la Clasificación 2 tras una sólida tanda que le permitió marcar el séptimo mejor tiempo en la Práctica.

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Pero la clasificación del sábado no salió según lo previsto, ya que tuvo que luchar para hacerse con el 11.º puesto. La frustración de Martín fue evidente al final de la sesión, cuando gesticuló hacia Pedro Acosta después de lo que Martín interpretó como una interferencia en su último intento de mejorar.

En declaraciones a TNT Sports durante los Entrenamientos Libres 2, que tuvieron lugar inmediatamente antes de la clasificación, Bonora explicó que las expectativas ya debían moderarse en comparación con las del viernes.

"Ayer hizo un trabajo increíble, pese al dolor y la fractura", dijo Bonora. "Hizo un gran trabajo.

"Logró el objetivo de entrar directamente en la Q2. Nos marcamos ese objetivo y lo consiguió.

"Pero, para ser totalmente sincero contigo, hoy está un poco peor que ayer. Puede sentir dolor al cambiar de dirección y aún más dolor durante las fases de frenada fuerte.

"Tenemos que ser muy realistas. El objetivo es lograr el máximo que pueda, pero será difícil, muy difícil".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bonora sugirió que Martín mantendría el kilometraje al mínimo en la clasificación, aunque de hecho registró siete vueltas, a la par de la mayoría de sus rivales, mientras tenía dificultades para marcar un tiempo competitivo.

"La clave es gestionar su energía, no hacer muchas vueltas, apretar solo cuando sea necesario hacerlo. Así que ahora en la Q2 no dará muchas vueltas.

"Y luego intentamos darle antiinflamatorios, analgésicos... y él será el único que pueda gestionar la situación".

La carrera sprint de esta noche se disputará a 11 vueltas, mientras que el gran premio de mañana está programado a 22.

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