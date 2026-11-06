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Jorge Martín aspira a las dos primeras filas en el GP de Qatar: "Puedo correr con analgésicos"

El campeón del mundo de 2024 tuvo una actuación sólida en Losail y cree que puede manejar su lesión

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publicado: 6 nov 2026, 20:15

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Jorge Martín dice que puede ser competitivo en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana pese a pilotar con una muñeca fracturada tras su accidente en Australia hace dos semanas.

A diferencia de su intento fallido de correr en Sepang el pasado fin de semana, Martín pudo completar una cantidad considerable de rodaje en la primera jornada en Losail el viernes. Entrar directamente en la Q2 ofreció pruebas de que tiene la velocidad para sumar puntos, siempre que pueda superar las carreras.

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Si Martín puede materializar ese potencial, el piloto oficial de Aprilia podrá impedir que Marc Márquez selle el campeonato mundial en Qatar. Y se mostró confiado en que las cosas iban en esa dirección tras la acción de la primera jornada.

"Si lo junto todo, quizá las dos primeras filas sean posibles", dijo Martín. "Así que quizá ese sea un buen objetivo.

"Creo que podemos gestionar la carrera con algunos analgésicos más."

La carrera sprint del sábado se disputará a 11 vueltas, mientras que el Gran Premio de Qatar del domingo está programado a 22 vueltas.

Si Martín puede sumar solo siete puntos entre las dos carreras, será suficiente para mantener sus opciones al campeonato matemáticamente abiertas al menos hasta el Gran Premio de Portugal dentro de dos semanas.

El líder Márquez necesita sacarle 30 puntos a Martín durante el fin de semana en Losail, con 37 como máximo disponible.

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"Parece que mi muñeca va a aguantar", añadió Martín en su rueda de prensa en español. "El domingo son muchas vueltas y será una incógnita, pero hoy me sentí mucho mejor que en Malasia la semana pasada, para ser sincero. Si hubiera tenido estas sensaciones allí, habría intentado correr, pero en ese momento la lesión era muy reciente. He notado mucho la mejoría en los últimos días."

Martín también señaló que se estaba acostumbrando a pilotar con dolor, aunque las frenadas fuertes ya no eran un gran problema.

"Frenar es el menor de mis problemas ahora mismo", explicó. "Los cambios de dirección son mucho más difíciles, y también me duele cuando estoy muy inclinado. Ya me estoy acostumbrando a pilotar con todo este dolor. Podría ser que la muñeca empeore, pero espero que con las terapias que estamos haciendo mejore un poco.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Físicamente estoy bien, pero noto que estoy compensando con el resto del cuerpo la fuerza que no puedo aplicar con la mano, y eso hace que me duela bastante la espalda."

Más allá del reto físico, Martín añadió que también había uno mental que afrontar.

"La pérdida de confianza tras la caída en Australia ha sido claramente muy significativa. Este viernes por la mañana, aunque la sensación no era mala, no tenía ese extra para apretar en las curvas.

"Pero poco a poco empecé a sentirme mejor y por la tarde dimos un paso adelante. La moto funciona bien en este circuito y me estoy sintiendo mejor. Marqué mi mejor tiempo personal en Qatar, así que no está nada mal", dijo, en referencia a la vuelta de 1m51.041s con la que terminó los entrenamientos.

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