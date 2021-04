Martín fue hospitalizado tras una fuerte caída en Portimao

El FP3 del Gran Premio de Portugal se vio detenido en la parte final debido a una bandera roja provocada por una fuerte caída del piloto español Jorge Martín.

El de Pramac, con muchos problemas para ir rápido desde ayer, se fue al suelo en el curva 7 de Portimao, quedando tendido en el suelo, boca abajo, sin que el piloto se pudiera incorporar. Eso hizo que los comisarios mostraran la bandera roja a 4.11 minutos del final de la sesión, que en ese momento lideraba Fabio Quartararo.

La Ducati de Martín quedó absolutamente destrozada y muy cerca de las protecciones, a varios metros de distancia de donde estaba tendido el piloto. Las asistencias entraron en pista y el director médico del campeonato, Angel Charte, se personó junto al piloto para las primeras asistencias a pie de pista.

El piloto fue retirado de la pista en camilla y consciente hasta el centro médico del propio circuito.

Martín está consciente, con mucho dolor y se queja de una de sus rodillas, las primeras informaciones son positivas y tranquilizan, parece que no hay una lesión grave, de momento.

Uno de los asesores del equipo Pramac, Fonsi Nieto, tranquilizó sobre el estado de Martín.

“Estamos más tranquilos, ha sido un buen susto, le duele mucho la mano y una pierna, pero está consciente. Estaba en la pista y no he visto la caída, cuando he ido para allá impresionaba ver a Jorge en el suelo, pero los médicos nos han tranquilizado. No pensamos en la carrera, solo en la salud de Jorge, lo importante ahora es que esté bien. Conociendo a Jorge, con las ganas que tiene, si tiene la mínima posibilidad, saldrá a pista. Es una pena porque estaba en una gran línea, pero esto es MotoGP y entraña su dificultad. La categoría está muy bonita pero muy apretada y difícil, es un poco la resaca de lo que pasó en Qatar, es un novato, tiene que hacer kilómetros, aprender y cometer errores”.

Evacuado en helicóptero y declarado no apto

A las 11.15 hora local, unos 40 minutos después de sufrir la caída, Martín fue evacuado del Circuito de Portimao en helicóptero al centro médico de referencia para realizarle todas las exploraciones pertinentes con el fin de descartar cualquier lesión interna o que no haya podido verse en las pruebas realizadas en la clínica del trazado luso.

El doctor Ángel Charte, responsable médico de MotoGP, explicó la última hora del piloto.

“Martín tiene un traumatismo severo, de alta energía, con varias vueltas de campana. Inicialmente estaba consciente en el suelo. Parece que ha perdido momentáneamente el conocimiento, pero cuando he llegado yo estaba consciente”, ha explicado Charte en DAZN de España.

“El diagnostico inicial es de traumatismo cranoencefálico, politraumatismo de importancia y con posibilidad de varias factura en mano y en pie, aquí no hemos podido determinar, lo hemos derivado al hospital de Faro para realizar un TAC completo de todo su cuerpo”.

“Inicialmente el pronostico no es grave, es reservado, veremos cómo evoluciona durante el día de hoy”.

“No sé si necesitará cirugía, hay una que no me gusta mucho pero necesitamos hacerle un escáner, la de la mano no me gusta, la de rodilla no parece grave, necesitamos hacer pruebas para ver la gravedad real. Él está bien, consciente y orientado”, dijo el doctor Charte.

Martín ha sido declarado no apto para seguir compitiendo en el Gran Premio de Portugal, a la espera de los resultados de las pruebas que le realizarán en el Hospital de Faro.

Seguiremos informando sobre el estado del piloto.