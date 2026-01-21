Jorge Martín, casi afuera del test de MotoGP en Sepang tras someterse a dos cirugías más

La atropellada temporada 2025 sigue pasando una elevada factura al entonces defensor de la corona de campeón del mundo de MotoGP, el español Jorge Martín. Según ha podido saber Motorsport.com, el piloto de Aprilia ha tenido que pasar, en las últimas semanas, dos veces por el quirófano:la primera para corregir la lesión sufrida en el escafoides de la mano izquierda, que se lesionó en febrero del año pasado; y la segunda para reparar la clavícula derecha, fracturada el pasado 27 de septiembre, en la salida de la carrera sprint del GP de Japón.

Se da el caso de que Martín ya había sido operado de ambas lesiones, pero la recuperación no estaba teniendo la suficiente consistencia, aunque tras pasar por el quirófano de nuevo, se está recuperando de forma muy satisfactoria.

Pese a que el piloto de Aprilia volvió a subirse a la moto tras las dos lesiones, supuestamente recuperado, Martín no se sentía físicamente al cien por cien, por lo que optó por hacerse nuevas pruebas que resultaron ser decisivas para tomar la decisión de corregir ambas intervenciones.

Jorge Martín en la presentación de Aprilia la semana pasada, en Milán Foto de: Germán Garcia

Durante el último mes, el corredor ha alternado la recuperación física con el gimnasio, pero no se sube a una moto desde el test de Valencia del pasado mes de noviembre.

Casi descartado para el test de Sepang

A la espera de que Aprilia comunique alguna actualización en torno a todo este proceso, Motorsport.com entiende que Martín está recuperándose satisfactoriamente, pero que difícilmente podrá estar en el primer test oficial de la pretemporada de MotoGP, que se celebra en Sepang del 3 al 5 de febrero, aunque el corredor está trabajando duro y dispuesto a apurar todos los plazos.

Eso no significa que Jorge no vaya a estar en Malasia junto al equipo en los test, siguiendo la evolución de la RS GP26 desde el box y participando en el evento de presentación de la temporada de MotoGP en Kuala Lumpur el 6 y 7 de febrero, una celebración que el año pasado se perdió por las lesiones.

Llegado el caso, Lorenzo Savadori, el piloto de pruebas y desarrollo de la casa de Noale, será el encargado de sustituir al español en Sepang, como ya hizo el año pasado hasta en trece grandes premios.

El español espera poder subirse a la Aprilia ya completamente recuperado en la segunda tanda de test de la pretemporada, el 21 y 22 de febrero en Buriram, donde el 1 de marzo comenzará la temporada con el Gran Premio de Tailandia.

El año pasado, el primero con Aprilia, Martín se perdió la pretemporada completa tras lesionarse en la primera jornada del test de Sepang, y pasó hasta cuatro veces por el quirófano durante el año, pudiendo sólo concluir cuatro de las 22 carreras que se celebraron debido a las múltiples lesiones que el persiguieron durante todo el curso.

