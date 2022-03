Martín se ilusiona con darle pelea a Quartararo el domingo

Cargar reproductor de audio

El piloto de Pramac volvió a ser la primera Ducati en la hoja de tiempos y demostró de nuevo ser un auténtico bestia en la vuelta seca, cosechando la segunda primera fila de parrilla de la temporada.

"Siempre es importante salir delante y en esta pista más, ya que para adelantar te la tienes que jugar mucho. Hay algunas piedras aún en la pista y salir atrás te complica mucho las cosas", dijo nada más acabar la Q2.

Hace dos semanas, en la primera carrera, salió en pole, pero acabó chocado por Pecco Bagnaia.

"Me siento bien de ritmo, soy más contante y creo que podemos hacer un mejor resultad que en Qatar", apuntó.

"Estoy recuperando las sensaciones, la goma media no era suficiente delante para atacar el tiempo, creo que en carrera iremos mejor, tengo un poco de margen porque he tenido dos sustos y eso me lleva a pensar que estoy bien para mañana", argumentó Jorge Martín.

Poco a poco Martín se va adaptando a la nueva Ducati 2022, pese a no llevar el mismo motor y otras piezas que los oficiales.

"Llevo el motor que llevo y trabajo lo mejor posible, no pienso si tengo a los oficiales delante o detrás", dijo. "Lo importante es que en los test aquí estuve atrás y ahora he avanzado y estoy en primera fila".

Una posición que no garantiza nada, como ya se vio en Losail, pero que Martín espera que le ayude.

"Será difícil ver un grupo porque hace mucho calor, es difícil seguir a otros pilotos, así que espero estar con los de delante, hay mucha temperatura y se calienta todo mucho, pero espero estar con Fabio, que tiene muy buen ritmo, y poder seguirle durante la carrera".

"Poco a poco voy acercándome a mis objetivos, estamos bien de ritmo y me siento más seguro que en Qatar. Estoy contento. Hay pilotos que están muy fuertes pero de momento las cosas parece que están funcionando bien".

Sobre el cambio de neumático, Martín también cree que el anterior iba mejor.

"Me siento mejor con el neumático de los test, es más consistente, con este que han traído cuesta más y hay que gestionarlo de la mejor manera posible".

De cara a la carrera, el español ve al poleman como el más fuerte.

"No sé quién va a ser mañana el más fuerte, supongo que Fabio, la salida será importante, habrá cuatro o cinco pilotos delante y espero ser uno de ellos, pero no sé cómo irá la carrera, veremos".

Por último, el madrileño advirtió que los adelantamientos aquí son peligrosos.

"La trazada es muy estrecha y no puedes salirte de ahí porque hay mucha suciedad. En este circuito salir delante es clave, creo que se puede adelantar, pero no es nada fácil, más bien es arriesgado, hay que tener mucho cuidado de no salirse mucho de la línea limpia", finalizó.

Segundo lugar para Jorge Martín, Pramac Racing 1 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar para Jorge Martín, Pramac Racing 2 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar para Jorge Martín, Pramac Racing 3 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar para Jorge Martín, Pramac Racing 4 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar para Jorge Martín, Pramac Racing 5 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar para Jorge Martín, Pramac Racing 6 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar para Jorge Martín, Pramac Racing, tercero para Johann Zarco, Pramac Racing 7 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar para Jorge Martín, Pramac Racing, tercero para Johann Zarco, Pramac Racing 8 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 9 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 10 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pole para Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, en el segundo lugar Jorge Martín, Pramac Racing, y tercero Johann Zarco, Pramac Racing 11 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 12 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 13 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 14 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 15 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 16 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 17 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 18 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 19 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 20 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 21 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 22 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 23 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 24 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 25 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 26 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 27 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 28 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joko Widodo, president de Indonesia, Jorge Martín, Pramac Racing 29 / 48 Foto de: Dorna Jorge Martín, Pramac Racing 30 / 48 Foto de: Dorna Jorge Martin, Pramac Racing 31 / 48 Foto de: Dorna Jorge Martin, Pramac Racing 32 / 48 Foto de: Dorna Jorge Martín, Pramac Racing y Joko Widodo, presidente de Indonesia 33 / 48 Foto de: Dorna Pol Espargaró, Repsol Honda, Alex Rins, Suzuki, Francesco Bagnaia, Ducati, Jorge Martín, Pramac Racing, en Mandalika, Indonesia 34 / 48 Foto de: Xaveria Yunita Pol Espargaro, Repsol Honda, Alex Rins, Suzuki, Francesco Bagnaia, Ducati, Jorge Martin, Pramac Racing 35 / 48 Foto de: Xaveria Yunita Jorge Martín, Pramac Racing 36 / 48 Foto de: Akhil Puthiyedath Jorge Martín, Pramac Racing 37 / 48 Foto de: Akhil Puthiyedath Jorge Martín, Pramac Racing 38 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 39 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Jorge Martín, Pramac Racing 40 / 48 Foto de: MotoGP Choque, Jorge Martín, Pramac Racing 41 / 48 Foto de: MotoGP Choque, Jorge Martín, Pramac Racing 42 / 48 Foto de: MotoGP Choque, Jorge Martín, Pramac Racing 43 / 48 Foto de: MotoGP Choque, Jorge Martín, Pramac Racing 44 / 48 Foto de: MotoGP Jorge Martín, Pramac Racing 45 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El poleman Jorge Martin, Pramac Racing 46 / 48 Foto de: Akhil Puthiyedath El poleman Jorge Martin, Pramac Racing 47 / 48 Foto de: Akhil Puthiyedath El poleman Jorge Martin, Pramac Racing 48 / 48 Foto de: Akhil Puthiyedath