Jorge Martín defiende su cambio a Yamaha: "Dijeron que ir a Aprilia sería un desastre"

Jorge Martín está convencido de que ha tomado la decisión correcta al unirse al equipo Yamaha de MotoGP en 2027, y afirma que su fichaje por Aprilia también fue cuestionado hace dos años.

El año que viene, Martín cambiará del fabricante que actualmente lidera el campeonato a uno que está firmemente en el fondo de la clasificación.

Aunque la llegada del nuevo ciclo reglamentario de 850cc podría alterar el orden competitivo, Yamaha ha tenido dificultades constantes de rendimiento desde que ganó el título en 2021 con Fabio Quartararo. Su cambio a un nuevo motor V4 este año hasta ahora ha hecho poco para cerrar la brecha con los de delante, lo que incluso ha llevado a Quartararo a dejar el equipo en favor de Honda.

Sin embargo, Martín dijo que no le afecta lo que piensen los críticos de su cambio, e insistió en que tomó la decisión de unirse a la marca con sede en Iwata tras considerarlo detenidamente.

"Creo que en la vida hay que tomar ciertas decisiones", dijo a DAZN. "En 2024, tuve que tomar una decisión con prisa. Ahora he tenido la oportunidad de tomar otra decisión con más calma, con más tiempo.

"Siempre he tomado decisiones pensando en lo que era mejor para mí y para mi familia, y creo que esta es la mejor.

"Como cuando firmé por Aprilia: era un desastre; adónde iba yo con una Aprilia, un equipo que nunca había ganado, y sin embargo aquí estoy, liderando el campeonato. El año que viene o dentro de dos años, que el mundo y el público digan lo que quieran."

Relación con Aprilia

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Martín firmó un contrato de dos años con Aprilia en el verano de su campaña ganadora del título de 2024, después de que se le negara un ascenso al equipo oficial de Ducati.

En aquel momento, el fabricante con sede en Noale tenía problemas de regularidad, con la brillante victoria de Maverick Viñales en el Gran Premio de las Américas como una excepción en una temporada por lo demás difícil en la que no logró sumar otro podio.

Sin embargo, Aprilia ha dado pasos rápidos desde entonces para poner fin al dominio de Ducati en MotoGP, con las dos marcas italianas ahora luchando cara a cara por el campeonato en 2026.

Mientras tanto, el propio Martín ha tenido que recuperarse de una campaña 2025 plagada de lesiones para volver a la lucha por el título.

El piloto de 28 años señaló una reunión con el director técnico de Aprilia, Fabiano Sterallacchini, como prueba de su deseo compartido de ganar el título en el último año de la era de los 1000cc.

"Será en igualdad de condiciones. Confío en Fabiano. Veo que está haciendo todo lo que está en su mano para ayudarme a mejorar", dijo.

"A principios de año, vino a Andorra y me dijo:'Quiero recuperar a aquel Jorge de 2024; quiero volver a sacar todo ese talento.' En gran medida lo ha conseguido.

"Confío en que seguirá haciéndolo y continuará ayudándome a mejorar hasta el último día que estemos juntos."

La relación de Martín con Aprilia llegó a un punto de ruptura el año pasado, cuando intentó liberarse de su contrato mientras se recuperaba de sus lesiones de principios de temporada.

Desde entonces, ambas partes han hecho esfuerzos por limar asperezas, pero con Martín marchándose a final de año, el futuro a largo plazo de Aprilia recae ahora en Marco Bezzecchi.

El líder del campeonato dijo que su relación con el equipo está "de nuevo encarrilada", mientras entran en una fase intensa de la lucha por el campeonato.

"Tampoco tenemos que ser amigos. Ellos quieren ganar; yo quiero ganar", dijo.

"Lo importante es que tengamos claros nuestros roles y tiremos en la misma dirección; ninguno de nosotros quiere romper la relación, pero dado todo lo que ha pasado —con las batallas legales y todo eso—, poder sentarnos a cenar juntos, llevarnos bien y llevarme a mi equipo a Ibiza durante dos días, creo que realmente hemos vuelto a encarrilar la relación."