Jorge Martín "tiene dificultades" en Mandalika y afirma que el ritmo de Marc Márquez es "mejor"

Jorge Martín "sufrió" durante los entrenamientos del viernes del Gran Premio de Indonesia , a pesar de terminar como el tercer más rápido, y achacó sus dificultades a problemas con la temperatura de los neumáticos.

Mientras Raúl Fernández marcaba el ritmo en los entrenamientos con un nuevo récord de vuelta en la Aprilia del equipo Trackhouse, el piloto oficial, Martín, terminó en un distante tercer puesto, por detrás de su compatriota y de su compañero de equipo Marco Bezzecchi, con un retraso de 0,481 s respecto al líder.

También quedó por detrás de Bezzecchi en la primera sesión de entrenamientos del día, ya que el italiano le superó por 0,26 s en ambas sesiones.

Aunque Martín superó con holgura a su principal rival por el título, Marc Márquez —que siempre ha tenido dificultades en el circuito de Mandalika—, el campeón de 2024 se mostró decepcionado con su rendimiento en los entrenamientos y reveló que le costó que el neumático delantero alcanzara la temperatura adecuada.

"Tuve algunos problemas con el neumático delantero . Se estaba enfriando", explicó.

"Perdía adherencia en la parte delantera en todas partes, así que estaba perdiendo mucha confianza. No conseguía coger el ritmo, cometía muchos errores.

"Sentía que tenía velocidad, pero no conseguía encadenar muchas vueltas. Cuando pasé al modo contrarreloj, todo volvió a la normalidad con la parte delantera. Me alegré por ello. Pero me faltó esa herramienta extra para darlo todo y hacer una gran vuelta.

"Sin duda, hice una buena vuelta, pero no espectacular. Raúl está un paso por delante".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque Bezzecchi partía como favorito para la victoria antes del fin de semana, dada la velocidad que demostró en Mandalika el año pasado, el propio Martín cuenta con un sólido historial en este circuito de 4,3 km, ya que ganó el GP de Indonesia con Pramac Ducati en 2024 en su camino hacia el título.

Martín espera que Aprilia sea capaz de encontrar una solución a sus problemas con el neumático delantero de aquí a mañana, tras haber dado un paso similar en Japón el pasado fin de semana después de pasar apuros el viernes.

"Estoy lejos de donde quiero estar", admitió. "Siento que he tenido dificultades durante todos los entrenamientos.

"Por la mañana me sentía muy bien. Hice mi última vuelta, la más rápida, con unos neumáticos muy gastados. Pero por la tarde algo cambió y tuve muchas dificultades con la rueda delantera.

"Así que espero resolver ese problema de cara a mañana. Si soy capaz de resolverlo y ganar más confianza, seguro que podré luchar por la victoria. Pero, de momento, estamos un poco lejos".

Martin también se muestra cauteloso ante lo que Márquez pueda lograr este fin de semana con la Ducati y afirma que el vigente campeón —que terminó dos puestos por detrás, en quinta posición— le pareció más rápido en las tandas largas.

"Marc está a siete décimas del líder, pero solo a dos décimas de mí, así que la diferencia no es tan grande", afirmó.

"Obviamente, Raúl ha tenido un gran día hoy y se ha sentido perfecto. Así que ahora tenemos trabajo por delante para recortar la diferencia.

"Pero creo que Marc es tan bueno como yo, su ritmo es incluso mejor. Sabía que iban a resolver las cosas y que no iba a ser como otros años".

De cara a la carrera corta del sábado, Martín lidera el campeonato con dos puntos de ventaja sobre Márquez, con Bezzecchi a 49 puntos en tercera posición y los dos pilotos de Trackhouse fuera de la lucha real por el título.

Cuando se le preguntó si sus compañeros de equipo de Aprilia le preocupaban más que Márquez este fin de semana, respondió: "Siempre son grandes rivales. Aquí parece que Raúl está bastante fuerte, pero Marc también lo está.

"Estuvimos muy igualados en cuanto a tiempos y ritmo, tanto por la mañana como por la tarde, así que hay que luchar contra todos ellos. Creo que Marc estará ahí, sin duda alguna".