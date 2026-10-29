MotoGP GP de Australia

Jorge Martín espera un fin de semana de MotoGP “realmente difícil y doloroso” con un brazo fracturado

Martín se sincera sobre su condición física y por qué siente que es necesario correr en Sepang

Rachit Thukral

Publicado: 29 oct 2026, 10:42

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Jorge Martín asegura que sigue adelante con el fin de semana del Gran Premio de Malasia pese a prever que será "realmente difícil" y "realmente doloroso" pilotar una MotoGP con un brazo fracturado.

El piloto oficial de Aprilia siguió un programa intensivo de recuperación con su fisioterapeuta después de su accidente en el Gran Premio de Australia del pasado fin de semana, que le dejó una fractura en el radio del brazo derecho.

El español superó su primer obstáculo el jueves, cuando fue declarado apto por el médico de MotoGP, Angel Charte, para participar en la FP1. Tendrá que superar nuevas pruebas médicas el viernes antes de recibir autorización para correr en el Sepang International Circuit.

Al llegar al circuito el jueves con una férula en la muñeca derecha, Martín admitió que todavía se sentía lejos de estar completamente recuperado y reveló que ni siquiera puede cepillarse los dientes con la mano derecha.

Sin embargo, insistió en que al menos tenía que intentar pilotar este fin de semana para mantener vivas sus opciones al título frente a Ducati y Marc Márquez.

"Me siento bien, seguro. Podría estar peor, podría estar mejor", dijo.

"Veamos mi estado, veamos mis sensaciones, y después decidiremos qué hacer a continuación, si seguimos con el GP o no.

"Lo único que sé es que mi muñeca está rota. Intentaré pilotar con una muñeca rota, así que seguro que será realmente difícil, será realmente doloroso.

"Lo intentaré, seguro, porque estoy en la lucha por el título. Si no, estaría en mi casa con un yeso durante un mes.

"Veamos cuánto me limita en el estilo de pilotaje. Seguro, es la mano derecha, donde están el freno y el acelerador. Es un circuito de curvas a derechas. Así que, en general, no pinta muy bien, pero veremos mañana.

"Todavía no puedo cepillarme los dientes. Lo hago con la mano izquierda, así que no puedo hacer casi nada, pero quizá pueda pilotar.

"No soy realmente optimista, ni demasiado pesimista, porque después de cinco días estoy aquí y puedo pilotar. Así que ya es una locura. Hice todas las terapias que pude durante esta semana para intentar estar en la mejor condición posible, y ahora veamos hasta dónde puedo llegar".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín sigue siendo la principal esperanza de Aprilia para ganar el título de pilotos, pero su caída en la sprint de Phillip Island lo dejó a 10 puntos de Márquez en la clasificación.

Teniendo en cuenta su estado, podría perder más terreno frente al piloto de Ducati en la clasificación, siempre que reciba la autorización para correr.

Sin embargo, Martín insiste en que sigue centrado en su recuperación en lugar de pensar demasiado en la lucha por el título.

"Solo pienso en intentar pilotar. No pienso en el campeonato, no pienso en el domingo ni en el sábado.

"Pienso en mañana, intentemos pilotar, luego avanzaré con mi siguiente paso. Por el momento, no me siento realmente con confianza para correr, pero todo puede pasar, y siento mucha mejora con el paso de los días.

"Así que quizá mañana no me sienta bien, pero tal vez el sábado me sienta mejor. El proceso del hueso es el que es, y necesito esperar días".

Márquez y Martín protagonizaron una intensa batalla por la victoria en Phillip Island, con ambos intercambiando el liderato varias veces antes de que este último se cayera en la vuelta 8.

El campeón vigente sugirió que Martín era más rápido que él en la sprint, pero que pudo superar a su compatriota porque Martín estaba "forzando demasiado" la moto.

Sin embargo, el piloto de Aprilia rechazó esa afirmación y dijo: "No, mi moto se movía mucho durante la carrera. No sé por qué, pero especialmente ya en la vuelta de calentamiento sentí que algo se movía mucho. Intenté pilotar de esa manera.

"Estaba disfrutando la pelea, y sí, fue un error porque estaba un poco más a la izquierda y me caí, pero no siento que estuviera forzando demasiado".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Los pilotos de MotoGP se resignan a correr en Qatar pese a las preocupaciones por la seguridad

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Rachit Thukral





Bagnaia considera que Sepang es su “mejor oportunidad” y promete “arriesgar más”



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



4 min



Bagnaia considera que Sepang es su “mejor oportunidad” y promete “arriesgar más”





Jorge Martín fue declarado apto para iniciar el fin de semana del GP de Malasia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



30 min



Jorge Martín fue declarado apto para iniciar el fin de semana del GP de Malasia





Alex Márquez: MotoGP perjudica el futuro de los pilotos jóvenes con un formato castigador



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



13 h



Alex Márquez: MotoGP perjudica el futuro de los pilotos jóvenes con un formato castigador

Más de

Jorge Martín





Martín apura su recuperación para intentar correr en Sepang tras una fractura sin cirugía



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 d



Martín apura su recuperación para intentar correr en Sepang tras una fractura sin cirugía





El plan que seguirá Jorge Martín para intentar correr en Malasia



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



3 d



El plan que seguirá Jorge Martín para intentar correr en Malasia





Aprilia no sabe si la cancelación del GP de Australia beneficia o perjudica al equipo



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



4 d



Aprilia no sabe si la cancelación del GP de Australia beneficia o perjudica al equipo

Más de

Aprilia





Los pilotos de MotoGP se resignan a correr en Qatar pese a las preocupaciones por la seguridad



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



19 min



Los pilotos de MotoGP se resignan a correr en Qatar pese a las preocupaciones por la seguridad





Ducati: Aprilia tuvo “mala suerte” en el GP de Australia, puede ganar todas las carreras que quedan



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



2 d



Ducati: Aprilia tuvo “mala suerte” en el GP de Australia, puede ganar todas las carreras que quedan





Jorge Martín apunta a correr en Sepang tras sus últimos estudios médicos



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



4 d



Jorge Martín apunta a correr en Sepang tras sus últimos estudios médicos

Últimas noticias





Bagnaia considera que Sepang es su “mejor oportunidad” y promete “arriesgar más”



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



4 min



Bagnaia considera que Sepang es su “mejor oportunidad” y promete “arriesgar más”





Joan Mir revela los problemas de salud que marcaron su 2026 repleto de caídas en MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP 6 min



Joan Mir revela los problemas de salud que marcaron su 2026 repleto de caídas en MotoGP





Jorge Martín espera un fin de semana de MotoGP “realmente difícil y doloroso” con un brazo fracturado



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



13 min



Jorge Martín espera un fin de semana de MotoGP “realmente difícil y doloroso” con un brazo fracturado





Los pilotos de MotoGP se resignan a correr en Qatar pese a las preocupaciones por la seguridad



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



19 min



Los pilotos de MotoGP se resignan a correr en Qatar pese a las preocupaciones por la seguridad

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete