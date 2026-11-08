MotoGP GP de Qatar

Jorge Martín estará "casi al 100%" en Portugal y mantiene vivas sus opciones al título

Jorge Martín reflexionó sobre un trabajo bien hecho al final de un fin de semana física y mentalmente exigente en Qatar

Germán Garcia Casanova Richard Asher

Publicado: 8 nov 2026, 20:48

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Jorge Martín, que terminó séptimo en la carrera de MotoGP del domingo en Lusail, mostró su característica resiliencia durante todo el fin de semana en Qatar. Una resiliencia que lo llevó de plantearse saltarse por completo la carrera a principios de semana a no solo competir, sino retrasar las celebraciones del título de Marc Márquez.

Una vez más, las carreras asiáticas de MotoGP fuera de Europa han resultado decisivas en el desenlace del campeonato del mundo, que ahora está firmemente al alcance de Márquez. El piloto de Ducati podría proclamarse campeón dentro de dos semanas, pero si no logró sellar el título en Qatar fue gracias a la velocidad de Marco Bezzecchi y a la resiliencia de Martín.

A lo largo de esta semana, Martín pasó de contemplar quedarse en España y perderse la carrera en Lusail, debido al dolor causado por la fractura en su muñeca derecha, a terminar tercero en el sprint del sábado y séptimo en el gran premio del domingo.

A pesar de perder aún más terreno frente a Márquez, el piloto de Aprilia demostró una notable capacidad para soportar el dolor, ganándose los elogios de la mayoría de sus rivales. Su logro fue aún más impresionante teniendo en cuenta que salía 11º en la parrilla - 10º el domingo tras la retirada de Francesco Bagnaia - lo que hizo que su tarea fuera todavía más difícil y aumentó el nivel de riesgo que tuvo que asumir.

"Estoy orgulloso de lo que he hecho porque el lunes y el martes ni siquiera quería venir aquí, y al final conseguí terminar ambas carreras", dijo Martín en su entrevista en español el domingo por la noche. "Vamos a Portugal todavía con opciones. Cada vez es más difícil, pero seguimos ahí".

Aunque la lesión es menos grave de lo que se temía inicialmente, las limitaciones que le impone al cambiar de dirección y al frenar son evidentes, especialmente en una tanda larga o en carrera.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No puedo pilotar correctamente, no puedo frenar correctamente y no puedo llevar la moto al límite. Fue realmente duro hacia el final. En las tres últimas vueltas, solo quería que la carrera terminara".

En el sprint, Martín se benefició de su decisión de última hora de usar el neumático trasero blando, lo que le permitió ganar varias posiciones en las primeras curvas. El domingo, con todos usando la misma especificación de neumáticos, las condiciones estaban más igualadas.

"Hubo mucho riesgo en las primeras curvas. La clave fue la clasificación, porque salir tan atrás no me ayudó", explicó el #89, que acabó físicamente agotado al final de la carrera.

"Tengo la mano hinchada como un melón, pero creo que estaré casi al 100% en Portugal. Soy duro y testarudo. Hay algo dentro de mí que sigue empujándome a luchar", concluyó Martín, que llegará al circuito del Algarve a 60 puntos de Márquez y 14 por delante de Bezzecchi.

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