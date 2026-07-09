Jorge Martín explica por qué ha decidido dejar Aprilia para fichar por Yamaha

Era uno de los secretos a voces del paddock de MotoGP, que llevaba mucho tiempo a la espera de un nuevo acuerdo entre el organizador del campeonato y los fabricantes y equipos, pero la noticia ya es de dominio público : Jorge Martín cambiará de equipo el año que viene y pasará de Aprilia a Yamaha.

Se sabe que sus relaciones con Noale son muy complicadas desde los graves accidentes que sufrió en sus primeros meses en el equipo, el año pasado. Aunque finalmente se comprometió a cumplir su contrato hasta el final, el daño ya estaba hecho desde hacía tanto tiempo que Martín probablemente basó su decisión en otros criterios distintos a la mera competitividad.

Por eso, cuando la web oficial de MotoGP le pregunta hoy si ha sido una decisión fácil de tomar, el líder del campeonato responde sin dejar lugar a dudas : "Sí. Es todo lo que puedo decir".

No obstante, añade que ha considerado que esta elección le beneficia desde un punto de vista personal. "No quiero entrar demasiado en detalles, pero siempre tomo las decisiones que considero mejores para mí, mi familia y mi futuro. Por eso elegí en un principio una Ducati, luego una Aprilia y ahora una Yamaha", subraya el campeón del mundo de 2024.

Siempre tomo las decisiones que considero mejores para mí, mi familia y mi futuro.

Tal y como está la jerarquía actual de MotoGP, Martín pasará del primer fabricante al último, una elección que lleva a algunos a dar ya por hecho que está echando a perder sus oportunidades tras haber abandonado ya el grupo de l Ducati al día siguiente de conseguir el título, hace dos años. Pero hay un factor importante que también influye en la ecuación: este cambio en el reglamento técnico y de fabricante de neumáticos, cuyas repercusiones concretas aún se desconocen.

Sea como fuere, Jorge Martín asume plenamente su decisión, tomada mucho antes de lograr su primera victoria con la moto italiana. Y, mientras tanto, le queda la mitad del campeonato por disputar con ella, al frente de las carreras.

"Este año tengo una oportunidad muy buena con Aprilia", recuerda Jorge Martín. "Es un gran reto y estoy muy centrado en el momento. Ya veremos qué me depara el futuro con esta nueva moto, pero por ahora estoy muy centrado en este proyecto".

Un liderazgo "anecdótico" a estas alturas

Esta magnífica oportunidad que le brinda este año la RS-GP bien podría llevarle a luchar de forma duradera por el título. El caso es que se ha puesto al frente del campeonato en el último Gran Premio y que podría llegar al parón veraniego como líder.

"Estoy contento, estamos haciendo un trabajo estupendo con Aprilia, pero, sinceramente, ahora mismo no me importa mucho estar primero, segundo, tercero o lo que sea", afirma, sin embargo. "Creo que es algo bastante anecdótico. Todo el mundo está bastante fuerte en este momento, así que no sabemos si podremos mantener esta posición durante mucho tiempo".

"Así que, de momento, no le doy demasiada importancia; solo quiero seguir progresando con Aprilia. En la última carrera, pude ver que aún me faltaba mucha velocidad. Empecé bien, pero los pilotos de Trackhouse eran mucho más rápidos que yo, así que tengo que mejorar mi rendimiento y ya veremos si tenemos la oportunidad de hacerlo aquí".

"Tenemos que mejorar nuestra velocidad porque, sin velocidad, no hay ninguna posibilidad de ganar carreras… y sin ganar carreras, ninguna posibilidad de ganar el título ! Hay carreras en las que me he sentido muy bien desde el principio, y otras en las que me ha costado mucho. Hay que conseguir mantener un poco más el equilibrio".

"Aquí tenemos una oportunidad estupenda para recuperar esas sensaciones; es un circuito que me gusta mucho y creo que las cosas pueden salir de forma más natural. El podio podría ser un objetivo muy bueno, pero lo importante es mejorar mis sensaciones".