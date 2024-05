Martín siente que ya no tiene "nada que demostrar" a Ducati

Martín se impuso en una épica batalla con Pecco Bagnaia y Marc Márquez, sus rivales en Ducati, para ganar el Gran Premio de Francia, ampliando su ventaja en el campeonato a 38 puntos después de cinco pruebas.

La victoria del domingo completó un fin de semana perfecto para el español, que lideró los entrenamientos del viernes, se hizo con la pole position en la sesión clasificatoria y sumó el máximo de puntos al ganar carrera al sprint del sábado.

El resultado no podría haber llegado en mejor momento para el piloto del Pramac, ya que Ducati está evaluando si promoverlo al equipo oficial el próximo año en lugar de Enea Bastianini o firmar al seis veces campeón Márquez en su lugar.

Pero Martín cree que su rendimiento actual no influirá en dónde correrá el próximo año, ya que considera que sus resultados pasados ya son suficientes para justificar un puesto junto a Bagnaia el año que viene.

"No creo que tenga nada que demostrar", dijo tras su éxito en Le Mans.

"Sobre mi futuro, puedo decir que las cosas que pasarán en las próximas carreras no cambiarán. Aunque gane, aunque me estrelle, ya he hecho lo que tenía que hacer y estoy muy contento con mi actuación".

Cuando se le preguntó si su victoria del domingo era un mensaje importante para Ducati, respondió: "Por supuesto, creo que es importante, quizá sea más claro. Pero creo que no va a cambiar".

Foto: Marc Fleury

"Soy el mismo piloto que ayer, el mismo piloto que el jueves. Si tienen que tomar una decisión ya tienen (suficiente para) elegir, y sea la que sea será buena".

"Tengo muchas ganas de ir al equipo oficial Ducati, pero si no me quieren por alguna razón que desconocemos, entonces daré mi talento a otra gente".

Martín celebró su triunfo sobre Márquez y Bagnaia rompiendo la visera de su GP24, y el cristal roto cayó a la pista cuando se acercaba a la primera curva en la vuelta de enfriamiento.

El piloto de 26 años admitió que tenía algunas dudas sobre sus habilidades antes de la carrera, pero se mostró exultante al demostrar que actualmente es el mejor piloto de la categoría.

"Todos los pilotos tienen dudas antes de empezar una carrera", declaró. "Sé que soy fuerte, pero a veces tengo demasiadas dudas. Quizá no sé lo bueno que soy".

"Cuando crucé la línea de meta me dije: '¿quién es el número 1? ¿quién es el número 1?'".