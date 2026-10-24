MotoGP GP de Australia

Jorge Martín no podrá correr el domingo en Australia tras sufrir una fractura en la sprint

Duro golpe para las aspiraciones de título de Martín: una lesión en el antebrazo lo deja fuera del gran premio en Phillip Island

Rachit Thukral

Editado: 24 oct 2026, 10:17

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El aspirante al título de MotoGP Jorge Martín se perderá el Gran Premio de Australia del domingo tras fracturarse el antebrazo en una caída a alta velocidad en la sprint.

En un comunicado publicado menos de dos horas después de la sprint, Aprilia reveló que el español sufrió una fractura del radio, uno de los dos huesos del antebrazo. Los primeros estudios también indicaron una posible fractura del cúbito, el otro hueso del antebrazo, en su extremo distal, cerca de la muñeca.

Aunque serán necesarias más pruebas para determinar el alcance completo de la lesión, Martín ya fue declarado no apto para disputar el gran premio del domingo, un duro golpe para sus aspiraciones al título.

“Jorge Martín fue trasladado al centro médico del circuito tras su caída”, indicó el comunicado.

“Las radiografías revelaron una fractura del radio y una posible fractura del cúbito en el extremo distal.

“Martín se someterá a más exámenes para llegar a una evaluación definitiva de su estado. Martín fue declarado no apto para la carrera de mañana”.

Más tarde el viernes, Aprilia emitió un segundo comunicado, en el que reveló que el equipo decidirá cómo proceder con la situación en función de pruebas adicionales.

"Martín se someterá a una tomografía computarizada en Melbourne para determinar el alcance de la lesión y si el cúbito está afectado", señaló.

"Si la fractura del radio no está desplazada, permanecerá allí en un intento de correr en Sepang; si hay desplazamiento o si el cúbito también está fracturado, viajará a España lo antes posible para someterse a una cirugía".

Martín estaba en medio de una emocionante batalla con Ducati y Marc Marquez por la victoria en la carrera de media distancia del sábado en Phillip Island cuando se cayó desde el segundo lugar en la vuelta 8.

Las repeticiones lo mostraron deslizándose hacia la grava a 180 km/h antes de ser colocado en una camilla y trasladado al centro médico para controles.

Con Marquez ganando la carrera, Martín pasó de liderar el campeonato por dos puntos a quedar 10 puntos por detrás de su rival de Ducati, un cambio de 12 puntos en su contra.

Martín había hecho una largada brillante desde el cuarto puesto de la parrilla para colocarse justo detrás de su rival por el título, e incluso lo superó por el liderato en la vuelta 3.

Pero cometió un error dos vueltas más tarde y cayó de nuevo al segundo lugar, con ambos intercambiando posiciones hasta que Martín se cayó cuando restaban seis vueltas.

Con el abandono del español, su compañero de equipo Marco Bezzecchi emergió como el mejor representante de Aprilia en la carrera, en el cuarto puesto.

Al explicar el incidente, Martín dijo: "Es una pena esta caída. Fue fea. Pero estoy bien, pese a un impacto fuerte, muy peligroso.

"Ahora me haré algunas pruebas para ver exactamente cuál es la situación, y luego decidiremos cómo proceder en función de los resultados".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Martín, con la mano inmovilizada tras dura caída, duda para la carrera del domingo en Australia

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Rachit Thukral





Marc Márquez gana la sprint para tomar el liderato por puntos en Australia, caída de Martín



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



5 h



Marc Márquez gana la sprint para tomar el liderato por puntos en Australia, caída de Martín





Marc Márquez se recupera de una caída y consigue la pole en Australia en una pista mojada



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



9 h



Marc Márquez se recupera de una caída y consigue la pole en Australia en una pista mojada





Jorge Martín, el más lento de Aprilia el viernes en Australia: “Estoy acostumbrado a la Ducati aquí”



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 d



Jorge Martín, el más lento de Aprilia el viernes en Australia: “Estoy acostumbrado a la Ducati aquí”

Más de

Jorge Martín





Martín, con la mano inmovilizada tras dura caída, duda para la carrera del domingo en Australia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



4 h



Martín, con la mano inmovilizada tras dura caída, duda para la carrera del domingo en Australia





Márquez explica la gran fortaleza de Jorge Martín: "pilota por instinto, simplemente ataca"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



23 h



Márquez explica la gran fortaleza de Jorge Martín: "pilota por instinto, simplemente ataca"





Márquez mete presión a Martín antes del GP de Australia con sus declaraciones



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 d



Márquez mete presión a Martín antes del GP de Australia con sus declaraciones

Más de

Aprilia





Ducati dice que Aprilia “puede hacer lo que quiera” en medio de las charlas sobre órdenes de equipo en MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 d



Ducati dice que Aprilia “puede hacer lo que quiera” en medio de las charlas sobre órdenes de equipo en MotoGP





Bezzecchi: "¿Órdenes de equipo? Aprilia no ha dicho nada"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 d



Bezzecchi: "¿Órdenes de equipo? Aprilia no ha dicho nada"





Márquez destaca el nivel de Jorge Martín, su rival por el título de MotoGP



MotoGP



MotoGP 5 d



Márquez destaca el nivel de Jorge Martín, su rival por el título de MotoGP

Últimas noticias





Jorge Martín no podrá correr el domingo en Australia tras sufrir una fractura en la sprint



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



3 min



Jorge Martín no podrá correr el domingo en Australia tras sufrir una fractura en la sprint





Martín, con la mano inmovilizada tras dura caída, duda para la carrera del domingo en Australia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



4 h



Martín, con la mano inmovilizada tras dura caída, duda para la carrera del domingo en Australia





Márquez admite que arriesgó al máximo para lograr los 12 puntos en la sprint de Australia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



4 h



Márquez admite que arriesgó al máximo para lograr los 12 puntos en la sprint de Australia





Marc Márquez gana la sprint para tomar el liderato por puntos en Australia, caída de Martín



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



5 h



Marc Márquez gana la sprint para tomar el liderato por puntos en Australia, caída de Martín

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete