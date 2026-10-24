MotoGP GP de Australia
Jorge Martín no podrá correr el domingo en Australia tras sufrir una fractura en la sprint
Duro golpe para las aspiraciones de título de Martín: una lesión en el antebrazo lo deja fuera del gran premio en Phillip Island
Rachit Thukral
Editado: 24 oct 2026, 10:17
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El aspirante al título de MotoGP Jorge Martín se perderá el Gran Premio de Australia del domingo tras fracturarse el antebrazo en una caída a alta velocidad en la sprint.
En un comunicado publicado menos de dos horas después de la sprint, Aprilia reveló que el español sufrió una fractura del radio, uno de los dos huesos del antebrazo. Los primeros estudios también indicaron una posible fractura del cúbito, el otro hueso del antebrazo, en su extremo distal, cerca de la muñeca.
Aunque serán necesarias más pruebas para determinar el alcance completo de la lesión, Martín ya fue declarado no apto para disputar el gran premio del domingo, un duro golpe para sus aspiraciones al título.
“Jorge Martín fue trasladado al centro médico del circuito tras su caída”, indicó el comunicado.
“Las radiografías revelaron una fractura del radio y una posible fractura del cúbito en el extremo distal.
“Martín se someterá a más exámenes para llegar a una evaluación definitiva de su estado. Martín fue declarado no apto para la carrera de mañana”.
Más tarde el viernes, Aprilia emitió un segundo comunicado, en el que reveló que el equipo decidirá cómo proceder con la situación en función de pruebas adicionales.
"Martín se someterá a una tomografía computarizada en Melbourne para determinar el alcance de la lesión y si el cúbito está afectado", señaló.
"Si la fractura del radio no está desplazada, permanecerá allí en un intento de correr en Sepang; si hay desplazamiento o si el cúbito también está fracturado, viajará a España lo antes posible para someterse a una cirugía".
Martín estaba en medio de una emocionante batalla con Ducati y Marc Marquez por la victoria en la carrera de media distancia del sábado en Phillip Island cuando se cayó desde el segundo lugar en la vuelta 8.
Las repeticiones lo mostraron deslizándose hacia la grava a 180 km/h antes de ser colocado en una camilla y trasladado al centro médico para controles.
Con Marquez ganando la carrera, Martín pasó de liderar el campeonato por dos puntos a quedar 10 puntos por detrás de su rival de Ducati, un cambio de 12 puntos en su contra.
Martín había hecho una largada brillante desde el cuarto puesto de la parrilla para colocarse justo detrás de su rival por el título, e incluso lo superó por el liderato en la vuelta 3.
Pero cometió un error dos vueltas más tarde y cayó de nuevo al segundo lugar, con ambos intercambiando posiciones hasta que Martín se cayó cuando restaban seis vueltas.
Con el abandono del español, su compañero de equipo Marco Bezzecchi emergió como el mejor representante de Aprilia en la carrera, en el cuarto puesto.
Al explicar el incidente, Martín dijo: "Es una pena esta caída. Fue fea. Pero estoy bien, pese a un impacto fuerte, muy peligroso.
"Ahora me haré algunas pruebas para ver exactamente cuál es la situación, y luego decidiremos cómo proceder en función de los resultados".
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