MotoGP GP de Indonesia
Jorge Martín: “No siento que vaya a sufrir más” en la recta final por el título de MotoGP
Martín puede haber quedado por detrás de Bezzecchi y Fernández en Mandalika, pero cree que está bien posicionado para la etapa final de la campaña
Rachit Thukral
Editado: 15 oct 2026, 10:46
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El líder del campeonato de MotoGP, Jorge Martín, confía en poder seguir siendo competitivo en las últimas cinco rondas de la temporada, e insiste en que sus dificultades ya quedaron atrás.
El rendimiento del piloto de Aprilia ha fluctuado enormemente de un circuito a otro a lo largo del año, con varias actuaciones sólidas intercaladas con fines de semana en los que inexplicablemente estuvo fuera de ritmo.
Tras regresar del receso de verano, encontró de inmediato su mejor forma con una victoria y un segundo puesto en Silverstone, pero luego retrocedió en Aragón y perdió más terreno en San Marino debido al síndrome compartimental.
Sin embargo, Martín ha terminado ahora los últimos tres grandes premios en el podio, con su tercer puesto en Mandalika el domingo pasado permitiéndole recuperar el liderato sobre Ducati y Marc Márquez.
Aunque no pudo igualar el ritmo de sus compañeros de Aprilia Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, que terminaron primero y segundo, Martín sacó motivos de aliento de su resultado en Indonesia y cree que ahora está bien posicionado para la recta final por el título.
“Estoy feliz de tener mi tercer podio consecutivo con Aprilia; esto es súper lindo”, dijo el campeón de 2024. “Siento que tengo la confianza de que seré rápido en todas las carreras que quedan.
“Por supuesto, hubo carreras en las que pensé que iba a sufrir y, de hecho, estaba sufriendo.
“Ahora, no siento que vaya a sufrir más. Seré realmente competitivo y estoy muy enfocado en lo que viene”. Martín había surgido como el favorito para la victoria en la sprint de Mandalika después de que tanto Bezzecchi como Fernández quedaran eliminados en el caos de la primera vuelta. Sin embargo, la presión de los neumáticos comprometió severamente su carrera, antes de que un error tardío acabara con cualquier posibilidad de victoria. Finalmente terminó cuarto, mientras su rival por el título, Márquez, logró un triunfo inesperado en uno de los circuitos más débiles para Ducati.
Aunque Martín quedó decepcionado por la oportunidad perdida, remarcó que solo se está volviendo más rápido a medida que avanza la temporada.
“Perdí una gran oportunidad de ganar la sprint, pero esto son carreras; a veces ganas y a veces aprendes”, dijo.
“El domingo fue un gran día. Recuperamos el liderato. Todavía quedan cinco carreras. Siento que cada vez soy más y más rápido para luchar [por el título]”.
Por qué Martín fue la segunda Aprilia más lenta
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Aunque Martín quedó encantado con su resultado del domingo, especialmente con Márquez apenas pudiendo ser sexto, desperdició una oportunidad de tomar distancia respecto de su rival de Ducati en la clasificación.
De hecho, Martín no le sacó ni un solo punto a Márquez durante todo el fin de semana, con la diferencia entre ambos manteniéndose igual que antes de Indonesia.
Si bien el resultado de la sprint tuvo su parte, Martín tampoco tuvo el ritmo de sus compañeros de Aprilia Bezzecchi y Fernández durante todo el fin de semana, y terminó a casi siete segundos de la punta en el gran premio.
Tras perderse el GP de Indonesia del año pasado por lesión, el español dijo que la falta de experiencia con la RS-GP en Mandalika lo dejó en desventaja.
“Parece que en las curvas rápidas ellos podían llevar más velocidad con menos patinamiento, y yo estaba patinando como loco. Por eso intentaba asumir riesgos, intentaba ganar tiempo”, explicó.
“Por supuesto, mejoré mucho durante el fin de semana en comparación con el primer día, pero me faltaron un poco de vueltas. Quizás la temporada pasada ellos ya dieron un paso, y esta temporada yo intentaba igualarlos. A veces siento que cuando no he corrido [en una pista] el año anterior, me cuesta igualar su velocidad. Pero otras veces no sufro.
“Así que esta fue así. No saqué ese extra de la Aprilia, que estaba funcionando súper bien, pero estoy contento con el resultado”.
Martín espera que ese último poco de rendimiento que le ha faltado no le pese en la lucha por el campeonato.
"La consistencia será muy importante, la velocidad será súper importante, y ser inteligente", dijo.
"Falta algo en cada carrera, un poquito en cada carrera. Espero que esto no sea lo que me falte (lamente) después de que termine la temporada, pero siempre estamos ahí, siempre sumando puntos, casi siempre en el podio. "
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