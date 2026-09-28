Jorge Martín “nos hizo sentir queridos”, dice el jefe de Yamaha

El jefe de Yamaha, Paolo Pavesio, ha explicado por qué fichó a Jorge Martín para liderar su programa de 850cc, afirmando que el campeón de MotoGP 2024 "nos hizo sentir queridos".

Cuando Yamaha supo que su piloto estrella Fabio Quartararo dejaría el equipo al final de su contrato actual para unirse al rival Honda, identificó a Martín como su sustituto ideal.

Aunque la marca con sede en Iwata logró muchos éxitos con Quartararo a principios de la década, incluido su triunfo en el campeonato de 2021, su relación se tensó a medida que la M1 fue cayendo gradualmente en la jerarquía.

Con Yamaha todavía en una fase de reconstrucción tras abandonar su concepto de motor de cuatro cilindros en línea en favor de un motor V4, Pavesio dijo que quería un piloto interesado en ayudar al equipo a volver a ser una fuerza competitiva en MotoGP.

"Jorge nos hizo sentir queridos. Quería a alguien con quien pudiera ser transparente sobre el proyecto, pero también a alguien que quisiera venir a una empresa que actualmente está sufriendo en términos de rendimiento, pero que está invirtiendo mucho y tiene una gran historia", dijo Pavesio a Motorsport.com.

"La historia no nos garantiza ningún éxito futuro. Pero lo que percibí fue que quiere venir y ayudar a una empresa que ha ganado el campeonato del mundo en la categoría reina con solo siete pilotos —¡pero qué pilotos eran! Todo el mundo conoce esos nombres.

"Para un tipo que ya ha ganado el título, si consigue hacerlo con nosotros, se coloca en esa lista.

Gino Borsoi y Paolo Pavesio Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"En ese momento, queríamos al menos un piloto de primer nivel y las cosas se desarrollaron así".

Martín venció de forma célebre a Francesco Bagnaia, piloto oficial de Ducati, en la lucha por el título de 2024 mientras corría para Pramac, que ahora forma parte de la estructura satélite de Yamaha.

Tras una desastrosa primera temporada en Aprilia plagada de lesiones, este año se ha recuperado con fuerza para liderar el campeonato antes de las carreras transoceánicas en Asia-Pacífico.

La temporada 2027 verá al español dejar el fabricante que muchos consideran la referencia por uno que actualmente ocupa el último lugar de la clasificación.

Preguntado sobre si fichar a Martín es una apuesta para ambas partes, Pavesio dijo: "Sí, es justo decirlo.

"Creo, sin embargo, que hemos fichado a un piloto que ha ganado un campeonato del mundo de MotoGP, estuvo muy cerca de ganar otro y tiene el talento y la velocidad de los cuatro o cinco mejores pilotos. Forma parte de ese grupo.

"Es más fácil decirlo ahora que está cerca de lo más alto de la clasificación y lo ha conseguido encontrando consistencia en su rendimiento. Creo que le falta el pico, porque básicamente perdió un año por lesión mientras corría para Aprilia.

"Creímos en el piloto. Tuvimos la ventaja de contar con [el director del equipo Pramac] Gino [Borsoi], que lo conoce bien, incluso entendiendo a la persona detrás del piloto."