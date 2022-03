Martín: "Mi objetivo casi principal es ser piloto oficial de Ducati"

Cargar reproductor de audio

Jorge Martín llegó a la categoría reina en 2021, y en tan solo doce meses ha conseguido introducir su nombre en la lista de pilotos a batir durante esta temporada.

Después de un Gran Premio de Qatar en el que se vio obligado a estrenar un cero en su casillero -debido a la caída conjunta con su compañero en Ducati, Pecco Bagnaia- Jorge Martín emprende su camino hacia la victoria en Indonesia, la sede de la segunda prueba en la temporada 2022 de MotoGP.

Son muchas las apuestas por ver al piloto de San Sebastián de los Reyes sobre una Ducati del equipo oficial en 2023. Esto coincide con los objetivos de Jorge, quien asegura, luchará por la plaza en la fábrica de Borgo Panigale.

"Mi objetivo casi principal es ser piloto oficial de Ducati. Eso lo marcará los resultados. Si estamos delante, estaremos donde tenemos que estar", expresaba Martín en DAZN de España.

El piloto de Pramac apunta alto esta temporada, asegurando que él "puede ser campeón del mundo de MotoGP".

Siguiendo esta línea, Martín reivindicó que, a pesar de no ser considerado como un candidato al título, él es consciente de que tiene potencial para conseguirlo.

"No se sabe si este año, el que viene o el siguiente. Pero poder, puedo. Tengo el potencial, así que está en mis objetivos", advierte Jorge.

"Todo el mundo sabe mi potencial, todo el mundo sabe hasta dónde puedo llegar. Sí que tapado, un poco, en los test, porque no tenía intención de hacer una gran vuelta y luego tuvimos bastantes problemas. No se me considera un candidato pero tengo potencial para conseguirlo", repitió el español.

Después de la caída con Pecco Bagnaia, Jorge Martín pasó un reconocimiento médico que descartó cualquier lesión en el cuerpo del español. De esta manera, el piloto de Pramac se dirige a Indonesia para recuperar los puntos de los que tuvo que despedirse el domingo de Doha.