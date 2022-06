Martín será operado el lunes de su mano derecha

Cargar reproductor de audio

El corredor de Pramac-Ducati pasará este mismo lunes por el quirófano para solucionar los problemas que afectan a los nervios de la mano derecha y que le impiden pilotar con normalidad desde hace ya varias semanas, según ha podido saber Motorsport.com.

Martín será intervenido en la Clínica Ortopédica Policlínico Universitario de la ciudad italiana de Módena, una intervención que correrá a cargo del Profesor Fabio Catani, director Estructura Compleja de Ortopedia y Traumatología, AOU Módena, y el cirujano especialista en lesiones de las manos Luigi Tarallo, una auténtica eminencia en la materia, una intervención que ha coordinado Ducati, la marca con la que el corredor tiene contrato hasta final de temporada.

Martín empezó a sentir molestias en su mano derecha durante el test oficial de Jerez, a principios de mayo, una situación que empeoró en el Gran Premio de Francia, donde terminó con una caída en carrera al perder completamente la sensibilidad en la mano al sufrir un aprisionamiento de los nervios.

“Se me dormía la mano y no podía sentir la leva del freno, a final de curva no sentía si estaba frenando lo suficiente, me he ido largo y me he caído”, explicó tras la carrera.

Después de ese fin de semana, juntamente con su equipo y Ducati, Martín tomó la decisión de operarse y hacerlo tras el doblete de Mugello, donde sufrió nuevamente la perdida de sensibilidad y no pudo pilotar con normalidad, y Barcelona, este fin de semana.

Finalmente, la intervención será este mismo lunes, pese a que con ello el corredor se perderá el importante test oficial de MotoGP que se celebra en Montmeló, sin embargo, el objetivo es estar lo máximo recuperado posible para el Gran Premio de Alemania, del 17 al 19 de junio, por lo que los médicos han considerado que no hay tiempo que perder para intentar llegar a Sachsenring.

