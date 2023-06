Martín confía en que Ducati le permita "pelear con Bagnaia"

Casi 680 días tuvo que esperar Jorge Martín, desde el 8 de agosto de 2021, cuando logró su primera victoria en la clase reina del Mundial de MotoGP, en el GP de Estiria, para volver a saborear las mieles de la victoria, el pasado domingo, cuando se impuso en una cerrada batalla con Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Alemania.

"La victoria de 2021 fue increíble, porque llegaba de una lesión muy fuerte, pero esta me sabe mejor, cada victoria siempre es algo mejor que la anterior, no te cansas nunca de ganar", dijo.

Pese a que es solo su segunda victoria en la clase reina y primera del año, el español ya había dejado serios avisos de su potencial, con los segundos puestos conquistados en Francia e Italia, en las dos anteriores carreras, y con las victorias en las sprint de Le Mans y el mismo sábado de Sachsenring, así como el segundo puesto de Portimao o el tercero de Austin y Mugello.

En total, Martín suma tres podios en carreras largas, con una victoria, y cinco cajones al sprint, con dos triunfos, unos números que le colocan segundo de la general del campeonato del mundo, con 144 puntos, a solo 16 del líder, el actual campeón y jefe de filas de Ducati, Bagnaia.

Además de la victorias en sí misma, el hecho de haberla conseguido, en un espectacular mano a mano con Bagnaia, acredita aún más los argumentos del piloto de San Sebastian de los Reyes, que tiene fijado entre ceja y ceja pelear por ser campeón del mundo, si puede ser, este mismo año. Un objetivo en el que, viendo los antecedentes del pasado año, no parece que Ducati le vaya a poner una alfombra roja. En 2022, el equipo italiano no tuvo que echar mano de las órdenes de equipo, pero las tenía preparadas por si Enea Bastianini, entonces en Gresini, se hubiese acercado lo suficiente en la general para inquietar a Bagnaia.

El propio Pecco, aseguraba el pasado domingo que "no quiero órdenes de equipo, no las necesito, conozco mi potencial", una afirmación que le honra y que, de paso, debería dejar las manos libres a Pramac y Martín para luchar por el campeonato hasta el final.

El domingo, tras la victoria, le preguntaron a Martín si temía que Ducati le cerrase el grifo si llegaba a inquietar a Pecco en la lucha por la corona.

"No creo, se que Ducati confía en mi y que aunque esté en Pramac conocen mi potencial y hasta donde puedo llegar. Espero que confíen que puedo ganar el Mundial y pelear con Pecco", dijo Martín, aún con el mono puesto y sudoroso por el esfuerzo.

Pese a que el español solo pudo puntuar en una de las tres primeras carreras de gran premio de la temporada, en Argentina, nunca dudó de que este año iba a estar en la pomada.

"No tenía ninguna duda desde el principio de la temporada, quizá no tuve suerte en Portimao y Austin, pero en el resto de carreras no he bajado del top 4, y eso deja claro que tenemos la velocidad en cada circuito", valora. Y advierte: "Llegarán pistas muy buenas para nosotros, en las que podré marcar las diferencias".

Jorge Martín, Pramac Racing, lucha con Bagnaia por la victoria en Alemania Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images