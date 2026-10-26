MotoGP GP de Malasia

El plan que seguirá Jorge Martín para intentar correr en Malasia

Jorge Martín tiene cuatro días para tratarse de la fractura en el radio derecho que se hizo el sábado, en Phillip Island, antes de intentar subirse a la moto el viernes, en Sepang. Aitor Tomás es el fisioterapeuta que le acompaña, y ha detallado a Motorsport.com el plan de recuperación que se le aplicará.

Oriol Puigdemont

Publicado: 26 oct 2026, 10:38

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Si medirse a Marc Márquez en un pulso cerrado por el título de MotoGP ya es todo un desafio, a Martín todavía se le ha complicado más después de la caída del sábado pasado, durante la prueba corta del Gran Premio de Australia, y mientras se medía en corto precisamente con el actual campeón en un duelo explosivo que se alargó durante ocho vueltas y media.

En la caída, las volteretas que dio Martín por la tierra le provocaron una fractura en la parte del radio más pegada a la mano. En un primer momento, muchos pensaron que sus opciones de pelear por el Mundial habían muerto en la curva 8 de Phillip Island. Sin embargo, un par de acontecimientos que se precipitaron en las horas posteriores al percance proyectaron un rayo de esperanza.

En primer lugar, el TAC que se le practicó en una clínica de Melbourne la misma noche del sábado descartó las primeras sospechas de los doctores que le atendieron en el circuito, y que apuntaban a una posible segunda fractura en el cúbito de ese mismo brazo derecho. La prueba también mostró, además, que la del radio no presentaba desplazamiento, circunstancia que le habría obligado a regresar a España, para pasar por el quirófano.

El segundo ‘aliado’ del #89 fue el mal tiempo que impidió la celebración de la carrera larga en Phillip Island. La cancelación del evento, en el que él ya no iba a participar al ser declarado no apto por los servicios médicos del campeonato, impidió que Márquez pudiera eventualmente incrementar su renta al frente de la tabla general, que tras su triunfo en la sprint es ahora de diez puntos sobre Martín, y de 50 puntos sobre Marco Bezzecchi, el tercero.

Las dos cosas, combinadas, invitan al campeón del mundo de 2024 a hacer todo lo posible por correr el fin de semana que viene, en Malasia, para apurar los últimos cartuchos que tiene a su alcance con tal de seguir optando a encasquetarse su segunda corona en la categoría de las motos pesadas. El desafío es mayúsculo y seguramente será doloroso, pero la maquinaria para encararlo ya está en marcha.

Plan de choque

La clave de todo es el protocolo de recuperación de la zona lesionada que Martín afrontará durante los próximos cuatro días y que ha sido definido por Aitor Tomás, el fisioterapeuta contratado por la agencia que le representa a él y a Pedro Acosta y que se desplaza con ellos para tratarles durante los grandes premios. Martín cogió un vuelo desde Melbourne la madrugada del domingo al lunes, y ya está en Kuala Lumpur. Allí le recibirá un fisioterapeuta de confianza, con el que ya ha trabajado en el pasado, y que seguirá las instrucciones de Tomás, que aterrizará el martes para centrarse en el brazo derecho del paciente.

"Lo que haremos será dividir el proceso en dos fases. La primera estará centrada en la desinflamación, y todo lo que lleva consigo la lesión ósea. Lo que buscaremos será recuperar movilidad, fuerza y funcionalidad. Y eso lo conseguiremos con crioterapia (hielo) y masaje", explica Tomás, a Motorsport.com.

"Y luego, en la segunda parte del proceso, intentaremos regenerar el hueso en la medida que podamos, para que se vaya fortaleciendo. Eso lo haremos con magnetoterapia", añade el recuperador.

Jorge Martín apura sus opciones de mantener el pulso con Marc Márquez por el título mundial

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ya después, si le dejan subirse a la moto, entonces aplicaremos otro protocolo distinto al que empleamos con él en condiciones normales. En ese caso nos concentraremos en la muñeca, para tratar de que se le inflame lo menos posible, y terapia de control del dolor”, especifica Tomás, que deja para más adelante, en función de las sensaciones que transmite Martín al bajarse de la RS-GP, si se le infiltrará con analgésicos, o no.

El fisioterapeuta, además, le vendará la zona afectada con cinta elástica, conocida como ‘taping’. Además, Alpinestars, el suministrador de los guantes que usa el de Aprilia, le modificará el derecho, para evitar que el cierre le moleste.

La agenda que seguirá el madrileño desde este lunes y hasta el jueves le limitará a centrar sus horas en recuperarse, recibir cuidados, y descansar. El jueves a mediodía se desplazará hasta el circuito, donde los médicos del campeonato, con el doctor Ángel Charte al frente, serán los encargados de evaluar su estado físico, y de dejarle participar en el primer entrenamiento libre, el viernes. Lo más habitual en estos casos es que se le realice otro control después de ese primer entrenamiento antes de autorizarlo a poder seguir con la rutina del fin de semana.

Sin presión para correr

Desde el entorno de Martín se mantiene un enfoque conservador, en lo relativo a las opciones que tiene de poder correr. Tanto por la fractura, como también por su ubicación, habida cuenta de que la zona de la muñeca derecha soporta mucha carga y estrés encima de la moto, dado que es la encargada de gestionar el puño del acelerador, la que lanza la mano para trincar la leva del freno delantero, y contribuye decisivamente en sujetar el cuerpo cuando bascula hacia adelante, en las frenadas, y hacia atrás, en las aceleraciones. A todo lo anterior hay que añadirle el calor y la humedad de Sepang, que tampoco faciliat las cosas.

Aprilia, por su parte, desea que su piloto pueda competir en Malasia, pero desde los despachos de la marca de Noale insisten en la cautela. "Habrá que ir día a día, ver cómo se encuentra Jorge a medida que vayan pasando las horas, y los días. Nosotros le arropamos, pero sabemos que este tipo situaciones son muy complejas", declara a quien escribe estas líneas un portavoz de la escudería italiana.

"Nadie necesita decirle lo que hay en juego, porque él lo sabe perfectamente. Por eso, no le presionamos en absoluto. Lo que él decida, para nosotros será lo correcto. En estos casos, la salud es lo primero", añade esta voz autorizada.

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