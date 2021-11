Martín siente que puede pelear por "grandes cosas" en 2022

El piloto de San Sebastián de los Reyes (Madrid) termina su primera temporada con una victoria y tres podios en la novena plaza del campeonato y, lo que es más importante, como mejor debutante. Jorge Martín llegaba con tres puntos de desventaja respecto a Enea Bastianini, en lo que ha sido el rookie de MotoGP más igualado de la década.

Martinator hizo la cuarta pole de la temporada el sábado y lo tenía todo de cara para llevarse ese galardón, pero una intoxicación por algo que comió apenas le dejó dormir e incluso se planteó no correr.

El piloto del Pramac lideró más de la mitad de la carrera, pero cuando Pecco Bagnaia le pasó no pudo darle respuesta. Con todo, Martín resistió el empuje final de Jack Miller para acabar segundo y estar en el podio del primer triplete de Ducati en MotoGP.

"Ayer al acostarme me empecé a encontrar mal. Algo me sentó mal, empecé a vomitar. Pude dormir tres horas y otra después de warm up. Sin comida me notaba muy débil en carrera. A medida que pasaban vueltas veía el podio más cerca, pero sabía que la victoria no estaba en mis planes porque Bagnaia era más fuerte. Me estoy demostrando a mí mismo una fuerza mental que no es de este planeta. Pensé incluso en no correr. Aguantar a Pecco no ha sido fácil", resumió Martín.

El joven español no ha tenido una temporada sencilla, marcada por la grave lesión que sufrió en Portugal al inicio que le hizo perderse cuatro carreras. A pesar de que en los días previos restó importancia al título de mejor debutante, tras acabar en Valencia reconoció que lo tenía entre ceja y ceja.

"No le quería dar importancia al rookie pero era el objetivo del año, y después de perderme tantas carreras, estar aquí… Quiero dar las gracias a mi abuelo, a mi familia, a los doctores, a mi equipo, me siento como en casa. Ahora a hacer el test y después nos vamos todos a Punta Cana", señaló en referencia a las vacaciones.

Viendo los resultados de Martín en su año de debut, la pregunta es dónde está su techo.

"Contentísimo con mi rendimiento y muy motivado para el futuro. Pelear con pilotos oficiales que llevan tiempo me demuestra que tenemos mucho potencial. Habrá que ser constantes. Si sigo en la línea de Austin, Portimao, Austria... He sido competitivo en más de la mitad de las carreras. Está claro que podemos pelear por grandes cosas, no sé si el mundial. El objetivo es el top 5 y si conseguimos estar ahí pelearemos por cosas bonitas. Si sigo en esta línea, está claro que podemos pelear por grandes cosas", finalizó.