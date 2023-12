Martín no disfrutó de la presión de luchar por el título de MotoGP

El piloto del Pramac Ducati se convirtió en el rival más duro de Pecco Bagnaia por el título de 2023, ganando cuatro grandes premios y nueve carreras sprints.

Martín mantuvo la batalla por el campeonato hasta la última carrera del año, pero al final se quedó corto después de que un enredo con Marc Márquez pusiera fin a su Gran Premio de Valencia y diera el título a Bagnaia.

El español considera que después de hacer el doblete en el GP de Japón fue el momento en el que sintió que podía ganar el campeonato, pero admite que la presión que ello conllevó fue difícil de sobrellevar.

"Bueno, creo que Misano fue el momento en el que dije 'Ok, soy el mejor en este momento'", dijo cuando se le preguntó cuál creía que había sido el punto de inflexión en su temporada.

"Ganar en Misano, en Italia, en su casa (Ducati) fue increíble. Fue la mejor sensación".

"Pero luego, cuando fuimos a la India, gané el sprint y quedé segundo con el neumático equivocado".

"Luego fui a Japón y gané las dos carreras, así que creo que Japón fue quizás el punto en el que dije que podíamos ganar el campeonato".

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing

"Luego llegó la presión. No disfruté desde Tailandia hasta Qatar, me costó mucho mentalmente".

"Era la primera vez que llevaba esta presión y me costó. No disfruté. Creo que cuando disfruto, soy el más rápido".

"Así que espero que la próxima temporada mejore, aprenda y pueda disfrutar desde la primera carrera".

Martín dice que el campeonato se le escapó en Indonesia, cuando se estrelló cuando lideraba cómodamente, y en Australia, cuando una elección incorrecta de neumáticos le hizo pasar del primer puesto al quinto en la bandera a cuadros.

"Bueno, yo diría que no sólo una carrera, quizá dos", añadió Martín cuando se le preguntó dónde creía que había perdido el campeonato.

"Diría que en Indonesia y Australia, que fueron carreras en las que la balanza cambió de liderar con 30 puntos de ventaja a estar detrás por 27".

"Creo que ese fue el punto. Tal vez ser demasiado bueno en ese momento me dio un exceso de confianza y me dije 'Ok, puedo irme con cinco segundos, puedo ganar con otro neumático, puedo ganar con lo que quiera'.

"Estamos en MotoGP y esto no se puede hacer. Tienes que ser muy consciente de dónde estás e intentar estar siempre con las mismas herramientas que tus rivales".