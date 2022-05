Jorge Martín se cayó porque "no podía sentir la mano"

Cargar reproductor de audio

El piloto de Pramac-Ducati sumó su quinto cero de la temporada y tercero consecutivo en el Gran Premio de Francia de este fin de semana, donde una vez más sufrió una caída, lo que le deja en la 15ª posición de la general del campeonato, muy lejos de los pilotos que luchan por el título.

Al final de la carrera, Motorsport.com pudo hablar con el corredor español, que explicó el motivo de la caída a raíz de un problema de origen nervioso en el brazo derecho que le sobrevino, prácticamente, desde el inicio de la carrera de Le Mans.

"Me ha aparecido un problema nervioso y no podía sentir la mano desde la cuarta vuelta y al final, sin sensibilidad no podía frenar ni acelerar, no sentía nada de lo que hacía y he decidido quedarme detrás de la KTM para acabar la carrera, al menos tener una referencia de la velocidad porque no sabía calcular cuándo debía frenar, no sentía la leva del freno y aun así he sufrido una caída".

"He frenado menos de lo normal, he entrado muy rápido en una curva y me he caído. Hay que poner solución cuanto antes a este problema", resumió el de Pramac.

El piloto ya sufrió en el pasado este problema de origen nervioso.

"Es algo que ya nos pasó en la carrera del año pasado después de la caída de Portimao, luego le pusimos solución pero ha vuelto ahora, así que hay que seguir mirando a ver por qué ha pasado. Voy a ir al médico para que me examine y tratar de poner solución definitiva".

Con este nuevo cero, que una vez más contrasta con la victoria de Enea Bastianini, rival con el que Martín se juega el puesto de piloto oficial de Ducati en 2022, la decisión se decanta cada vez más a favor del italiano, una decisión que, según Paolo Ciabatti, director deportivo del equipo de Bolonia, se tomará en Mugello, donde se corre dentro de dos semanas.

"Está claro que Enea está muy fuerte, también Jack Miller está a un gran nivel. Este fin de semana creo que personalmente he mostrado buenas prestaciones, está claro que en carrera no hemos podido plasmarlo, pero estoy contento con el nivel que he tenido en los entrenamientos".

Pese a la caída y la situación en general, Martín no quiere hablar de frustración.

"Al final me he visto fuerte todo el fin de semana, la velocidad está ahí, y me quedo con eso. El problema es que en cada carrera me pasa alguna cosa, ahora esto del brazo y en cuanto lo solucionemos sé que volveremos a estar ahí".

De momento, el de Pramac no cree que haya que ejecutar cambios en la forma de afrontar los grandes premios.

"Hay que seguir en la misma línea de trabajo, lo hemos hecho muy bien. Simplemente hay que solucionar lo del brazo, porque sé que sin este problema el nivel que tenemos es el mismo que el del resto".