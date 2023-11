Martín, irónico en Qatar: "Yo también siento el cariño de Ducati"

Jorge Martín llega a Qatar con el único objetivo de recortar los máximo puntos a Pecco Bagnaia en la general del Mundial y llegar a la última carrera, la próxima semana en Valencia, con opciones de dar la vuelta al campeonato.

"Dependo de mi mismo, me han preguntado si le van a ayudar a él los otros pilotos de Ducati, me da igual, no me importa, creo que por mi mismo puedo ganar, en el momento que deje de depender de mi e implique a otros pilotos quedar por medio, ya no podré controlarlo, pero de momento sigo pensando que puedo hacerlo", se mostró confiado el español este jueves.

Una de las claves del pasado domingo que, a toro pasado, permitieron entender a Martín que no pudiera luchar Bagnaia, fue la estrategia de Ducati de gastar el 'comodín' de las presiones de los neumáticos.

"Me liberó saberlo, no entendía por qué me habían sacado tanta distancia, y al saber lo de las presiones me hizo entenderlo todo. Me da mucha confianza que hayan utilizado la regla para ganarme y eso me motiva para, ahora en igualdad, pueda ganarles otra vez".

Cada vez queda menos, pero los pilotos llegan a esta parte final de la temporada con las baterías justas.

"Se está haciendo bastante largo, pero yendo detrás en la clasificación no quieres que se acabe, casi preferiría que quedaran más carreras, el que va primero seguro que quiere que se acabe cuanto antes. Tengo ganas de que lleguen estas dos carreras, son dos pistas que se me dan bien y tengo ganas de ganar carreras".

El pasado domingo Martín dijo que había llegado el momento de arriesgar, que le daba igual acabar segundo del mundial a un punto o a 80.

"Vamos a arriesgar yendo más rápidos, al final tienes que asumir riesgos, no es lo mismo rodar en 1.55 que apretar para ir en 1.54.5, quiero decir que cuanto más aprietes, más te la juegas, pero puedes marcar esa diferencia para ganar. Aunque también te puede salir mal".

Otro de los detalles importantes es que en Qatar de noche y en Valencia a finales de noviembre, el tema de las temperaturas no afectará tanto a la presión de los neumáticos.

"En estas dos carreras el tema de las presiones no va a afectar prácticamente, porque con la goma fría puedes ir cómodo sin que suba", explicó.

El que sigue apostando por Martín fue Marc Márquez, que lleva semanas diciendo que cree en Martín para el título y este mismo jueves mantuvo su apuesta.

"¿Aún eh? Espero que tenga razón (risas) y gane la apuesta. Que un campeón como él apueste por mi, imagínate, además lleva bastante carreras diciéndolo. Nadie sabe lo que pasará, pero es bonito".

Para Martín no hay muchas estrategias que no sean acabar por delante de Bagnaia y recortarle puntos.

"El objetivo es llegar o líder, o con la menor distancia posible a Valencia. Antes de Malasia pensaba que salir líder de Qatar era clave, ahora no lo pienso tanto, es factible recuperar puntos y espero que sea en este circuito".

"Sé que aquí volveré a ser competitivo. En Malasia la carrera fue mala porque no estaba entendiendo la situación, pero cuando supe que habían trabajado con las presiones lo entendí todo y me quedé tranquilo, me preocupa menos. En Malasia, en la carrera, me llegué a plantear que se me había olvidado conducir y que iba a perder el Mundial, luego lo entendí".

El camino más corto para ser campeón es ganar las dos sprint y las dos carreras que quedan.

"Yo me veo capaz, creo que con el año que hemos hecho, podría, no he repetido victoria dos domingos consecutivos, pero está en mis planes. De cualquier forma, lo importante ahora en no fallar, hacer una buena clasificación y si salimos bien clasificados en parrilla podremos optar a ganar".

Un detalle que invita a pensar que en Ducati valoran mucho las victoria es la forma que tienen de celebrarlas.

"A mi esto no me dice nada, solo me dice que tengo que ganarles. Creo que tienen responsabilidades, tienen patrocinadores que defender, imagino que es muy importante para ellos ganar con un piloto de rojo, pero yo me apoyo en mi equipo y mi entorno para intentar conseguir victorias".

Unas victorias tras las cuales, Martín también siente el cariño de Ducati… "sí, sí, yo también siento mucho el cariño de Ducati", lanzó con ironía.