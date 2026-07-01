Por qué a Jorge Martín no ve importante liderar el campeonato de MotoGP

Jorge Martín dice que liderar el campeonato de MotoGP tras el Gran Premio de los Países Bajos es en gran medida irrelevante para él, e insiste en que su prioridad sigue siendo volver a estar en plena forma y comprender por completo la Aprilia.

Martín pasó a lo más alto del campeonato con un tercer puesto en Assen, mientras que el hasta entonces líder por puntos, Marco Bezzecchi, se retiró en la vuelta 2 tras una caída.

Supone un cambio notable en la lucha por el título, con Bezzecchi habiendo liderado el campeonato desde la ronda inaugural de la temporada y cediendo el primer puesto solo brevemente tras la sprint de Austin en marzo.

El cambio también llega justo antes del ecuador de la campaña, con la ronda de Sachsenring del próximo fin de semana marcando la carrera 11 de 22.

Sin embargo, el campeón de 2024, Martín, dijo que le produce poca satisfacción encabezar la clasificación del campeonato, ya que aún no ha podido mostrar todo su potencial por dos razones clave.

"No me importa mucho ser primero, segundo o tercero. A estas alturas del campeonato, no es realmente importante", dijo.

"Es mejor ser primero que quinto, eso seguro. Pero la cuestión es que no estoy al 100% físicamente, sufrí bastante con la espalda este fin de semana. No estoy al 100% con la moto. Así que toca agachar la cabeza, intentar encontrar esa condición física, esa sensación con la moto.

"No sé dónde está el límite. Así que intentaremos seguir luchando para alcanzar ese máximo y estar listos para las últimas carreras de la temporada".

Aunque Martín dijo a principios de este año que por fin había empezado a sentirse en sintonía con la RS-GP tras encadenar una buena racha en mayo, desde entonces ha matizado esa postura, afirmando que todavía está buscando una configuración base.

Además, una serie de caídas durante el año —incluida una puntual durante un fin de semana desastroso en Barcelona— han comprometido su estado físico, aunque él ha restado importancia repetidamente a las preocupaciones al respecto.

No obstante, con cinco podios, incluida una victoria, en los primeros 10 grandes premios, ha sido uno de los pilotos que más puntos ha sumado de forma constante en 2026.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

"Era importante llegar cerca [de la cima] al parón de verano", dijo. "Así que esto es lo más importante, porque sé que las segundas partes de la temporada normalmente son muy buenas para mí.

"Siento que todavía estoy en un proceso con Aprilia para intentar conocer [la moto].

"Fue bonito ponerse líder, pero todavía es un viaje largo. Tenemos que ir carrera a carrera. Si tenemos la oportunidad al final, lucharé por ello. Y espero que, aunque no confío mucho en las estadísticas, jueguen un buen papel para mí".

Aunque se esperaba que los dos pilotos de Aprilia dominaran la temporada, la lucha por el campeonato sigue muy abierta de cara al GP de Alemania del próximo mes.

Martín tiene solo siete puntos de ventaja sobre Bezzecchi en el campeonato, con Fabio di Giannantonio otros nueve puntos por detrás con la mejor de las Ducati. Además, los ocho primeros pilotos están separados por solo 63 puntos en la tabla.

Preguntado sobre si hay algún rival en particular al que deba vigilar, el español dijo: "Hay muchos rivales, estamos en MotoGP. Hay seis, siete pilotos que pueden luchar por un campeonato.

"Así que intentaré centrarme en mí mismo, tratar de ser mejor en cada carrera. Y si lo hago así, entonces, con suerte, tendré la oportunidad de luchar al final. Quizá Ai [Ogura], quizá Marc [Márquez], quizá Bezzecchi, quienquiera que sea, intentaré luchar hasta el final".