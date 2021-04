El secreto de Jorge Martín para sus espectaculares inicios

Martín solo pudo clasificarse 14º en parrilla para su carrera de debut en MotoGP. Pero, cuando el semáforo del Circuito de Losail se apagó, el #89 saltó como un resorte y llegó en cuarta posición a la primera curva. Sin embargo, su falta de experiencia en esas circunstancias le pasó factura y cruzó la meta 15º.

Una semana más tarde, el español dio la sorpresa el sábado anotándose su primera pole en MotoGP. Aunque desde la primera posición su salida no se vio tan espectacular, Martín mantuvo el liderato con holgura en los metros iniciales y lideró 18 de las 22 vueltas.

Las salidas de Martín en Qatar llevaron a que algunos quisieran cambiarle su apodo por el de Rocket Man (hombre bala), aunque el piloto ha señalado que prefiere que se le siga conociendo como Martinator.

Antes de emprender rumbo a Portugal para el tercer gran premio del año, Martín aprovechó un rato para responder a las preguntas de sus seguidores y uno de ellos le preguntó por el secreto de sus salidas.

"Muy difícil deciros el secreto, no tiene mucho misterio. Simplemente jugar con el embrague, sentir cuándo la moto empuja más e intentar que no se levante mucho. Mi salida no es que haga solo los primeros metros bastante bien y la reacción es muy rápida. Después, cuando meto las marchas, consigo entender cuándo la moto empuja y por eso puedo hacer tantos metros", contestó.

El de San Sebastián de los Reyes también contó una anécdota que le pasó con el trofeo de su primer podio: "El trofeo, la verdad que me lo dejé en Qatar, se me olvidó en la oficina porque tuvimos mucha prisa para irnos del circuito".

El piloto de Pramac admite que fue el primer sorprendido por haber hecho un podio en su segunda carrera en la categoría, pero advierte que esa no será la tónica habitual el resto de la temporada.

"Qatar era una oportunidad de oro para hacer un buen resultado después de dos test y dos carreras. Esperaba hacer algún podio durante la temporada, pero no tan rápido. Está claro que cuando llegue a otros circuitos como Jerez o Portimao me costará más. Estoy aprendiendo muy, muy rápido. El equipo está impresionado y tengo una gran moto. Ducati me da material oficial, no puedo pedir más, es un equipo increíble. Estamos haciendo una gran piña, somos una pequeña familia en el paddock. Al final con buen trabajo y una buena moto, con talento todo se consigue", cierra.

Las fotos de Jorge Martín en Qatar

