Martín: "Me puse a llorar al terminar porque no entendía nada"

El español ganó seis plazas en el momento de la arrancada en el Red Bull Ring, a pesar de ser uno de los implicados en el barullo que se formó en la primera frenada de la prueba. Martín entró por el interior, y entre él y Maverick Viñales hicieron un emparedado a Fabio Quartararo. El efecto acordeón terminó con Marco Bezzecchi y Johann Zarco en el suelo y con los dos principales damnificados muy cabreados.

Colocado el sexto, el español se volvió a ver metido en un embrollo, nada más adelantar a Luca Marini, cuando ambos luchaban por la última posición de medalla. El entrar en una de las curvas más cerradas de la pista, a la derecha, el corredor del equipo Pramac Racing enfiló el viraje por delante, pero entre él y el italiano hubo un ligero contacto, que terminó con el corredor del Mooney en el suelo.

La reacción inmediata del #89 refleja la desorientación de los pilotos ante el criterio que rige entre los comisarios: Martín tiró al máximo para tratar de abrir el hueco más grande posible, con tal de protegerse de una eventual penalización que pudiera caerle. Una sanción que se veía venir, pero que nunca llegó.

"Estoy en shock, no sé qué ha pasado. Al terminar la carrera me puse a llorar porque no entendía nada", resumió Martín, que con este resultado y con el cero de Bezzecchi, mantiene la segunda plaza de la tabla general, en la que se encuentra a 46 puntos de Pecco Bagnaia, el líder.

"En la primera curva recuerdo pasar a Fabio, e inmediatamente después, él soltó frenos. Vi que se empezaban a caer varios, y no sabía si era culpa mía, de Fabio o de alguien de detrás. Allí me quedé en shock, pero decidí tirar con todo", relató ‘Martinator’.

"Al llegar hasta Luca, le pasé bien, limpio. Pero, al entrar en la curva noté un golpe y vi que se había caído. Pensé que me tocaría una sanción de vuelta larga", ahondó el piloto, que finalizó completamente sin energía. "Por eso tiré con todo, para intentar sacarle más de tres segundos a quien fuera que viniera detrás, por si me metían una penalización después de la carrera. Terminé exhausto", cerró Martín, capaz de sumar su sexto podio en sábado, en lo que va de curso.

