Martín: "En Termas siempre me he sentido bien"

Logró la pole en Qatar y su tercera primera fila del año en Argentina, donde saldrá segundo en parrilla con la mirada puesta en recuperar puntos después de caerse en las dos primeras carreras del año.

Jorge Martín llegó a estar en pole provisional, pero una última vuelta explosiva de Aleix Espargaró le relegó a la segunda plaza.

"No me esperaba que Aleix mejorara mi último crono, pero estoy muy contento por él y por Aprilia”, dijo un Martín que se ve más fuerte que en toda la temporada hasta ahora.

"La verdad es que no me he sentido demasiado fuerte en los anteriores fines de semana, pero sí es verdad que esta vez me siento muy bien, esta pista siempre me ha ido bien", dijo.

"En el FP1 iba un poco perdido, pero en el FP2 hemos vuelto al setting del año pasado, la moto no funcionaba bien, íbamos un poco perdidos con todos los cambios en la moto de este año, y hemos vuelto un poco a lo que nos iba bien el pasado año, vuelvo a encontrar las sensaciones, me perdí en pretemporada y creo que hemos vuelto", anunció.

Para el madrileño, ahora lo más importante es acabar la carrera y sumar.

"Me siento fuerte, va a ser difícil seguir a Aleix Espargaró que tiene un gran ritmo, pero vamos a intentar estar con él, aguantar hasta el final y luchar por la victoria. El objetivo es el podio pero sin volverse locos porque llevados dos caídas y lo más importante es acabar y sumar puntos, prefiero un cuarto que una caída, con calma pero delante", dijo.

Los problemas de puesta a punto han impedido a Jorge ser regular este año.

"Era fuerte en algún punto pero en general no era constante, me costaba mantener el ritmo en carrera, y con este setting me canso menos, gira más la moto y me ayuda a ser más regular, tengo ganas de la carrera porque me siento muy bien".

Por último, le pidieron a Jorge que valorara sus reales opciones de victoria.

"Veo a Aleix muy, muy confiado, dice que puede hacer un gran ritmo durante toda la carrera, si sale bien le seguiré, y si veo que tengo yo mejor ritmo trataré de pasarle, el objetivo es el podio", cerró el español.