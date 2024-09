Martín admite que no está "cómodo" tras el viernes de Misano

Jorge Martín busca su versión más competitiva en el circuito de Misano. El líder del Mundial de MotoGP empezó el Gran Premio de San Marino de la mejor manera: comandando la primera sesión de entrenamientos libres con un tiempo de 1:31.707, 37 milésimas más rápido que Marc Márquez.

Sin embargo, por la tarde llegó el momento de tomar los neumáticos más blandos de la gama de Michelin en la Práctica, y el de San Sebastián de los Reyes no se encontró tan cómodo como en el primer ensayo. Tras estar en la zona media de la tabla durante buena parte del segundo entreno, al final fue capaz de mejorar hasta el 1:30.966, que le dejó tercero a 0.096 segundos del #93 y a 0.281 de Pecco Bagnaia, que se reivindicó pese a sus dolores.

Tras bajarse de la moto, el madrileño explicó la jornada y comentó en que aún no está del todo cómodo con su Desmosedici GP24, más allá del tiempo y de que la moto parezca funcionar, a juzgar por la cuarta posición de su compañero de equipo, Franco Morbidelli.

"Me sentí muy bien por la mañana, no podía creer lo rápido que era, y por la tarde pusimos la goma blanda y comenzaron los problemas", empezó diciendo Martín. "Luego, fuimos mejorando poco a poco, pero aún hay que encontrar cosas. Estamos cambiando cosas, pero aun no estoy cómodo". Tan bien le fue la FP1 que el #89 tenía hasta recelos al respecto: "Por la mañana todo era demasiado perfecto para ser verdad".

En cuanto a presión por su situación en la general, el de Pramac llega este año más relajado a Misano, siendo el perseguido y no el perseguidor, aunque reconoce que es algo que no sirve para nada, pues no varía su filosofía: "Estoy más relajado que el año pasado, pensar que voy líder o por detrás no me sirve de nada. Me centro en ser mejor cada vez que salgo a pista". Un trazado del que destaca una cualidad: "Hay mucho agarre".

Algo que valora mucho Martín es la tremenda cantidad de datos que hay de Misano, y no solamente para él, sino para todos los pilotos, que además aún tienen que afrontar el test oficial del lunes y otro gran premio, el de la Emilia Romagna, dentro de dos semanas: "Hemos rodado mucho aquí, tenemos los datos muy pulidos".

Y, por otra parte, lo que no le sorprendió es la presencia de Márquez en la parte delantera. El ganador en Aragón no se ve en la pelea por la victoria aún, a falta de que Bagnaia y Martín mejoren, mientras que Jorge destaca que la velocidad del #93 no es nueva, y así se mantendrá en lo que queda de campaña: "Marc siempre es rápido desde hace tiempo. Será rápido todos los viernes".