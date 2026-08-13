Jorge Martín ya no está obsesionado con ganar carreras como antes en MotoGP

Jorge Martín ha revelado un importante cambio de mentalidad en su búsqueda del título de MotoGP de 2026, diciendo que dejó de obsesionarse con ganar carreras o mantenerse al frente del campeonato.

El piloto oficial de Aprilia se ha consolidado como uno de los principales aspirantes en la lucha por el campeonato de este año, tras recuperarse de su punto más bajo en 2025 para volver a ganar carreras.

En el Gran Premio de Gran Bretaña del pasado fin de semana, Martín sorprendió a todos en la clasificación al lograr la pole position, antes de terminar primero y segundo en las dos carreras para ampliar su ventaja en el campeonato a 31 puntos.

Sin embargo, el español se niega a dejarse llevar, revelando que la presión de intentar estar al frente cada semana le pasó factura mentalmente durante su campaña de 2024 en la que ganó el título. Preguntado por cómo estaba gestionando ser el líder del campeonato en comparación con hace dos años, Martín dijo: "Para mí ahora, realmente no me importa si soy primero o segundo o lo que sea.

"Simplemente intento mejorar constantemente. Siempre estoy pensando en cómo mejorar y cómo ser mejor, y en tener la oportunidad de luchar por el título al final. Así que, si tengo la oportunidad de luchar por el título, para mí es suficiente.

"Hace dos años, estaba realmente obsesionado con intentar estar siempre delante, intentando estar en cabeza. Pero esto, sinceramente, consume mucha energía.

"Así que ahora simplemente no me centro en el resultado, sino en ser un mejor atleta y un mejor Jorge. Y la consecuencia es que estamos haciendo las cosas correctas y estoy en cabeza."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Martín se mostraba pesimista respecto de sus posibilidades de luchar por el título de cara a la segunda mitad de la temporada, después de haber atravesado una racha complicada de carreras antes del receso de verano. Sin embargo, un sólido fin de semana en Silverstone, en el que consiguió volver a hacer que la moto funcionara a su gusto, lo ayudó a recuperar la confianza.

El cambio estuvo impulsado por el regreso a la dirección de puesta a punto que Martín había utilizado para conseguir una victoria dominante en el Gran Premio de Francia en mayo, combinado con un nuevo paquete aerodinámico que fue el único piloto que utilizó en Gran Bretaña.

Martín espera que su rendimiento en Silverstone haya marcado un verdadero punto de inflexión, especialmente porque el campeonato se dirige ahora a circuitos que tradicionalmente se han adaptado a su estilo de pilotaje.

"Lo importante para mí, mucho más que los puntos o el resultado, es que hemos recuperado la velocidad", dijo.

"Prefiero estar luchando por las victorias y cometer errores [mientras estoy adelante] que terminar sexto todos los fines de semana, así que estoy muy, muy contento de haber recuperado la velocidad y voy a disfrutar de toda la temporada.

"Descubrimos por qué soy rápido y esto es realmente importante para tener ese conocimiento y mejorar en cada carrera, así que espero que ahora no perdamos el rumbo.

"Se vienen muchas carreras buenas para mí. Quizás Aragón sea complicada, sabemos que es el circuito de Marc [Márquez], pero el resto de las carreras son bastante buenas para mi estilo, así que estoy deseando que lleguen".

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