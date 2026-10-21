MotoGP

KTM ve 2027 como un reinicio para crear una MotoGP nueva desde cero y pelear por el campeonato

Pit Beirer habla sobre los límites de la RC16 actual - Solo el reglamento de 2027 permite el ansiado nuevo diseño en donde KTM planea el asalto a la cima

Gerald Dirnbeck

Publicado: 21 oct 2026, 15:54

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KTM compite en MotoGP desde 2017. Desde entonces, la marca austriaca ha logrado ganar ocho Grandes Premios. Miguel Oliveira se impuso en cinco ocasiones, Brad Binder en dos y Pedro Acosta en una. A esto se suman tres victorias en carreras Sprint, a cargo de Binder (dos) y Acosta (una).

KTM aún no ha dado el salto definitivo a la cima. Si antes Honda y Yamaha eran más fuertes, ahora lo son las dos marcas italianas: Ducati y Aprilia.

El director de Motorsport, Pit Beirer, explica el punto débil decisivo de la RC16: "Es definitivamente el momento exacto en el que inclinamos la moto y soltamos el freno. Cuando los pilotos hablan conmigo, lo describen así".

"La competencia simplemente mira en dirección a la curva y la moto entra sola, mientras que nosotros todavía tenemos que luchar en ese preciso instante. Y es exactamente ahí donde debemos enfocar el trabajo. Todo lo demás es solo una reacción en cadena".

"Si logras inclinar solo un poco mejor, levantas la moto antes, pones el neumático en la posición correcta y tienes mayor tracción. A nosotros nos falta tracción en ese punto, por supuesto, porque seguimos inclinados y la rueda trasera patina".

"Por lo tanto, no nos falta para nada potencia en el motor, sino que simplemente te encuentras en la posición equivocada para acelerar temprano a la salida". Los detalles marcan la diferencia.

Acosta puede compensar con su estilo de pilotaje este punto débil en la entrada de las curvas. Como único piloto de KTM, el español se ubica en el Top 10 de la clasificación general. El próximo año, Acosta se marchará a Ducati.

"Mentiría", asegura Beirer, "si dijera que no me habría gustado retener a Pedro. Pero tal vez las cosas tenían que ser así. No hay duda de que la moto tiene que mejorar, y Pedro actualmente es mejor que la moto".

2027 es un reinicio para KTM

El año 2027 representa un reinicio en muchos sentidos. El nuevo reglamento técnico le permite a KTM desarrollar una motocicleta completamente nueva desde cero. Toda la experiencia acumulada desde 2017 se volcará en ese proyecto.

"Llevamos ya muchos años aquí, pero hasta ahora nunca habíamos tenido la oportunidad de construir una moto realmente desde cero", señala Beirer. "Siempre estás adaptando algo, modificando un detalle aquí y otro allá".

Pit Beirer sieht 2027 als neue Chance für das Projekt

Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

"Queríamos colocar el piñón y el cigüeñal en una posición diferente. Pero en los últimos dos años simplemente no construyes un motor completamente nuevo, a pesar de que sabes perfectamente que la moto tiene un punto débil".

"Por eso creo que esta metafórica 'hoja de papel en blanco' nos da ahora la oportunidad de volcar diez años de experiencia en MotoGP en una moto nueva".

"Conocemos nuestras debilidades a la perfección, pero también tenemos fortalezas muy grandes. Queremos conservar esas fortalezas, construir el resto a partir de ellas y cerrar la brecha".

"Por ello, considero que el paso de completar esta nueva moto y contar con una alineación de pilotos completamente nueva es un verdadero reinicio y una enorme oportunidad". En el equipo oficial asumirán en el futuro Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio, mientras que para el equipo satélite Tech3 competirán Luca Marini y Senna Agius.

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