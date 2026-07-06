KTM anuncia a Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio para la temporada 2027 de MotoGP

Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio han firmado por el equipo oficial de KTM en MotoGP a partir de la temporada 2027.

Mientras continúa la serie de anuncios de pilotos de MotoGP tras alcanzarse el Acuerdo de la Concordia, el primero en ser confirmado en KTM fue Márquez, con el subcampeón del mundo de MotoGP 2025 uniéndose al fabricante austriaco a partir de la próxima temporada.

Pone fin a su etapa de cuatro años en Gresini, que hasta ahora se ha saldado con cuatro victorias para el español y ha revitalizado su carrera en MotoGP, que parecía haberse estancado después de tres años en la órbita de Honda.

Después de que KTM perdiera a su piloto estrella Pedro Acosta ante Ducati para 2027, se ha movido para fichar a Márquez en su lugar, con el equipo destacando sus "atributos" que pretende utilizar para ayudar a desarrollar la KTM del próximo año al inicio de la era de 850cc.

Pit Beirer, director de deportes de motor de KTM, dijo: "Estamos extremadamente orgullosos y felices de haber asegurado un talento excepcional como Alex Márquez — el subcampeón del mundo de 2025 — para nuestro proyecto.

"Alex aporta no solo una habilidad sobresaliente e inteligencia de carrera, sino también determinación y una mentalidad ganadora que encaja perfectamente con nuestro ADN. Juntos compartimos un objetivo claro: llevar la KTM RC16 al siguiente nivel y luchar en la parte más delantera de MotoGP."

Alex Marquez, KTM Photo by: KTM Images

Actualmente trabajando en su regreso tras una serie de lesiones que lo han lastrado en los últimos meses, Márquez comenzará su octava campaña en la categoría reina en 2027, tras haber corrido para tres fabricantes diferentes a lo largo de su carrera en MotoGP: Honda, Ducati y ahora KTM.

Más tarde el lunes, KTM también reveló a Di Giannantonio como su segundo piloto oficial a partir de 2027. El italiano también cambiará una Ducati Desmosedici – actualmente pilotada con el equipo VR46 – por la RC16 del fabricante austriaco a partir de la próxima temporada.

"Fabio claramente ha dado un paso para convertirse en uno de los pilotos consistentemente punteros en MotoGP," añadió Beirer. "No podemos cuestionar su velocidad y compromiso para ofrecer el mejor rendimiento.

"Es un gran jugador de equipo y un buen tipo, que sabemos que encajará fácilmente en nuestro proyecto Red Bull KTM Factory Racing. Durante nuestras conversaciones nos impresionó lo apasionado que está por dar el máximo dentro y fuera de la pista, y creemos que el próximo capítulo juntos será emocionante y memorable. Bienvenido Fabio."

La pareja ve a los dos pilotos reunirse de nuevo tras haber sido compañeros de equipo en Gresini en 2023.

Aunque KTM ya está planificando el futuro, primero debe abordar problemas urgentes en el presente.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Después de superar la crisis financiera que sacudió a la compañía el año pasado, gracias a un rescate respaldado por Bajaj, el departamento de competición del fabricante austriaco está ahora centrado en resolver un problema técnico recurrente que ha causado que sus prototipos de MotoGP se apaguen inesperadamente.

El problema se ha atribuido a vibraciones excesivas que activan la unidad de control electrónico en modo de emergencia, cortando el suministro de energía de la moto. Aunque los ingenieros han identificado la causa, aún no han encontrado una solución para evitar fallos que pueden tener graves consecuencias de seguridad, como se puso de manifiesto durante el Gran Premio de Cataluña, cuando la RC16 de Acosta perdió potencia de repente mientras aceleraba, dejando a Márquez sin posibilidad de evitar chocar con el español.