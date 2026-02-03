Por qué los pilotos de KTM ven señales alentadoras tras el primer día del test de Sepang

El primer día del test de MotoGP en Sepang le ofreció a KTM muchos motivos para el optimismo, aunque todavía sea demasiado pronto para extraer conclusiones firmes sobre el rendimiento real de la RC16 de 2026.

El fabricante austríaco adoptó un enfoque de desarrollo agresivo durante el invierno, con una mayor estabilidad en su sede de Mattighofen que le permitió avanzar con actualizaciones que anteriormente habían estado fuera de su alcance.

Pedro Acosta ya había sugerido en la presentación que la magnitud de los cambios hacía que la moto se sintiera como si KTM estuviera "construyendo una moto desde cero", aunque técnicamente no se trate de un diseño completamente nuevo. El cuarteto de pilotos oficiales de KTM puso a prueba el prototipo 2026 en el Circuito Internacional de Sepang el martes, una semana después de que los pilotos de pruebas Pol Espargaró y Dani Pedrosa realizaran una evaluación inicial durante el Shakedown oficial.

En la tabla de tiempos, KTM terminó el día como el segundo fabricante más rápido, con Maverick Viñales, de Tech3, finalizando tercero detrás del dúo de Ducati formado por Marc Márquez y Fabio di Giannantonio, gracias a un intento tardío de 1m57.295s.

Viñales se mantuvo con el mismo chasis que había probado en el test de Valencia del pasado noviembre, dedicando en cambio la jornada a evaluar un nuevo basculante y piezas aerodinámicas actualizadas.

El español elogió a KTM por abordar finalmente varias debilidades históricas de la RC16, lo que lo dejó animado por la dirección del desarrollo.

"Durante la mañana estaba con la moto estándar de cuando me fui de Valencia y enseguida tuve muy buenas sensaciones con la moto", dijo. "Me siento realmente bien con el feedback de la moto, con la sensación que me transmite. Solo que la mayor parte del día estuve con los neumáticos medios, que no son los mejores para hacer buenos tiempos de vuelta.

"Pero la sensación era buena, así que en cuanto puse el blando, como los demás, di un gran salto en la tabla de tiempos.

"Probé aerodinámica, que ya sabíamos desde Valencia que era un paso adelante. Y luego probé un basculante y algo que está incluido con el basculante.

"Cada pequeña cosa que probamos es un paso adelante respecto a donde éramos débiles el año pasado. Así que creo que los chicos hicieron un muy buen trabajo en ese sentido. Pero todavía hay margen para mejorar y margen para entender cómo puedo ser más rápido con la moto".

Añadió: "Para mañana seguiremos añadiendo cosas nuevas a la moto. Tendré un chasis para probar y algunas otras cosas de 2026 para decidir qué funciona y qué no.

"Pero estoy realmente contento con KTM porque para mí es la primera vez en mucho tiempo que se puede ver que la fábrica toca los puntos débiles de la moto. Así que eso es una gran noticia para mí".

Pedro Acosta sobre la KTM 2026

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Acosta, por su parte, no pudo completar un time attack adecuado por la tarde, lo que lo dejó 15° en los tiempos combinados en base a su registro temprano con neumáticos medios.

Aun así, el piloto de 21 años terminó animado con el nuevo chasis de KTM para 2026, que cree que le permitirá centrar su atención en el desarrollo aerodinámico durante el resto del test.

"Estuve haciendo pruebas de configuración del chasis por la mañana y tuve que usar estos neumáticos para poder hacerlo. Creo que la parte del chasis está bastante resuelta. Estoy bastante contento con eso", dijo. "Sabemos que sufrimos mucho en estas curvas largas, como la curva 3 o en circuitos como Australia o Silverstone. Parece prometedor, para ser honesto.

"Luego, por la tarde, estuve más enfocado en la aerodinámica, simplemente dando vueltas.

"Ahora creo que mañana tendré que volver a trabajar en la aerodinámica porque todavía hay trabajo por hacer ahí".

En cuanto a lo que busca del paquete aerodinámico, Acosta dijo que quiere "un poco más de giro" y "un poco más de estabilidad en la parte delantera de la moto".

Uno de los mayores puntos débiles de la RC16 en 2025 fue su tendencia a destrozar los neumáticos, lo que a menudo dejaba a los pilotos de KTM con dificultades en las carreras a distancia completa. Acosta dijo que todavía es demasiado pronto para decir si ese problema se ha resuelto por completo.

"Hice muchas vueltas con el neumático, también para ver el ritmo de carrera. Esto parece bastante bien", dijo.

"Pero es difícil de decir, porque sabes que la situación de los neumáticos es bastante limitada. Veo que muchos chicos estuvieron usando mucho tiempo el medio esta mañana, y yo solo estaba haciendo 15 vueltas y parando temprano para hacer comprobaciones del chasis.

"Por esta razón, quizá perdí la oportunidad de hacer algunos ataques de tiempo por la tarde, pero estuvo bastante bien".

KTM afrontó la temporada 2025 en medio de una amplia reestructuración bajo administración, lo que limitó severamente su capacidad para desarrollar la RC16.

Sin embargo, la situación no podría ser más diferente al inicio de la nueva temporada, con Acosta señalando que KTM reaccionó al feedback que proporcionó tras su primera salida con el prototipo 2026 en el test de Valencia de noviembre.

"Es una gran mejora en comparación con la pretemporada pasada", dijo. "Pero una cosa es sorprenderse y otra cosa es estar contento ahora. Estuvieron trabajando mucho, trajeron exactamente lo que estábamos pidiendo, y parece que, por el momento, dieron en el clavo con el chasis. Veamos qué nos espera mañana".

Pero con todos los recursos que KTM ha invertido en el desarrollo de su contendiente de 2026, Acosta se mantiene realista sobre si las mejoras se traducirán en un mejor rendimiento en pista.

Cuando se le preguntó si puede estar contento con el trabajo de KTM durante el invierno, respondió: "Te lo puedo decir el día tres. Si no eres rápido, el trabajo no sirve para nada".

Los otros pilotos de KTM, Enea Bastianini y Brad Binder, terminaron 12° y 13° en la clasificación. Este último rodó en gran medida con la misma RV16 del año pasado "para ir construyendo la velocidad", pero "empezará a poner cosas nuevas en la moto" a partir del miércoles.