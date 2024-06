KTM destaca la actitud de Viñales para firmar con la marca

La 'silly season' del Mundial de MotoGP añadió esta semana otro gran movimiento de cara a la parrilla de la temporada 2025. Tras resolverse el culebrón de Ducati, con Marc Márquez en el equipo oficial y Jorge Martín camino de Aprilia, la atención se centró en el que iba a ser, supuestamente, el compañero de equipo del madrileño, Maverick Viñales.

Después de cierta escalada de tensión en las declaraciones, en las que el de Roses llegó a desmentir en Montmeló a su jefe, Massimo Rivola, al decir que no estaba confirmada su renovación, este pasado jueves se confirmó la información que Motorsport.com adelantó el miércoles por la noche. Viñales pondrá rumbo a KTM, a una de las dos plazas de Tech3 -que dejarán de ser GasGas para ser tratadas como de fábrica por los de Mattighofen junto al equipo oficial-, donde será compañero de Enea Bastianini, como también habíamos confirmado en nuestra web.

El viernes, un día después de la confirmación, Pit Beirer, jefe de KTM Motorsports, explicó a los medios de comunicación un movimiento que ha llamado la atención de muchos, y que verá la unión en un mismo proyecto de Viñales, Bastianini, Pedro Acosta y Brad Binder como pilotos titulares, además de Dani Pedrosa y Pol Espargaró como probadores de lujo.

El ex piloto de motocross detalló la intrahistoria del movimiento, y destacó la seriedad que ha demostrado el español, cómo se ha implicado para lograrlo: "Nunca hemos perdido el contacto con Maverick desde que ganó un título mundial con una KTM, hace muchos años (el de Moto3 en 2013). Nuestra amistad y nuestra relación siempre ha perdurado. Así que estábamos en un estrecho contacto. En un momento dado, nos vimos, hablamos y nos dio la sensación de que quería estar con nosotros", comenzó Beirer.

"No era como algunos pilotos, que esperaban a ver si se abrían las puertas de Ducati. Su implicación fue muy fuerte desde el principio. En cierto modo, me alegré, porque nos dio un poco de tiempo; no mucho, te lo aseguro, porque las cosas sucedieron rápidamente", siguió posteriormente.

"Creo que Maverick tiene un muy buen equipo y una muy buena moto en este momento, así que también fue una sorpresa positiva para nosotros ver que era muy abierto y muy serio al respecto, que no estaba simplemente intentando que le hiciéramos una oferta para hacer una apuesta [conseguir algo más] con otros. Nos reunimos, discutimos las condiciones y llegamos a un acuerdo. No hubo idas y venidas, ni altibajos. Fue una experiencia muy buena, y me dio muy buenas sensaciones".

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech3 Foto de: KTM Images

Así, Beirer confirmó que tenían el movimiento en mente, y que se vieron obligados a actuar con rapidez después de los eventos de Mugello con Ducati, que por otra parte ofrecieron "oportunidades interesantes" para Viñales, como confirmó el gerundense en el pasado 'Aprilia All Stars'.

"Lo teníamos en mente [el interés de Viñales y el posible movimiento], pero hace un tiempo no sabría decir si era una posibilidad realista. También está claro que, si ocurren cosas como las de Mugello, tienes que ser rápido para montar tu equipo. Después de las discusiones en Ducati, estaba claro que los pilotos querían decidirse muy rápido. Creo que habíamos hecho los deberes, y estábamos preparados para reaccionar en el momento adecuado".

Con esta decisión, KTM tendrá que despedirse de Augusto Fernández y de Jack Miller, que saldrán del Tech3 y del equipo oficial, respectivamente. Beirer lamenta que el frenesí del mercado de la categoría reina no les haya permitido darles más tiempo de reacción.

"Pensé que podríamos tener un poco más de tiempo para dar a los dos pilotos, para hacerlo bien, pero el mercado estaba bajo tanta presión que, si no aprovechabas tu oportunidad para iniciar las discusiones y terminarlas anteayer [el día en que se cerró a Viñales y a Bastianini], no ibas a tener esa oportunidad de nuevo. Así que tomamos la difícil decisión de seguir adelante. Renunciamos a algo cuando estaba claro que no entraba en nuestros planes. Mugello fue el momento decisivo, todo sucedió muy rápido y la ventana para contratar a estos dos pilotos era muy, muy estrecha. Tuvimos que reaccionar muy rápido y eso es lo que hicimos", finalizó el teutón, que confirmó que el acuerdo final con Maverick se cerró a las 8 de la tarde del miércoles.