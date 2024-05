El mensaje de los pilotos de KTM a Márquez: "La moto está para ganar"

Mientras los jefes de Borgo Panigale estudian fórmulas para mantener en sus filas a los tres mejores pilotos de la actual parrilla de MotoGP, con Pecco Bagnaia ya renovado, y los españoles Jorge Martín y Marc Márquez, aún por hacerlo, los rumores apuntan a que el fabricante austriaco KTM ha hecho llegar interesantes ofertas, tanto al madrileño como al catalán, para que se unan al PIERER Mobility-Gruppe, el conglomeraros de empresas que engloba a KTM, GasGas y, desde hace unos meses, la legendaria marca italiana MV Agusta.

Este jueves, sin embargo, en la previa del Gran Premio de Italia, se ha filtrado que el fabricante de Bolonia ha elegido ya a Martín como el compañero de Bagnaia en el equipo de fábrica para 2025, y que le ha ofrecido una moto idéntica a Marc Márquez en el equipo Pramac, una oferta que, de momento, el ocho veces campeón ha rechazado.

Durante el GP de España, en Jerez, Márquez dijo que quería ir al equipo de fábrica de Ducati y que Pramac era "un buen equipo", pero no el oficial. Poco después, en Francia, el catalán dijo que el año próximo quería correr con el mejoro material, y que le daban igual "los colores, el equipo o el sitio", lo que se interpretó como que podía aceptar correr con Pramac si tenía el mismo material que los oficiales.

Sin embargo esas palabras podrían haberse interpretado mal y lo que en realidad estuviera diciendo el piloto de Gresini es que si Ducati le desestimaba, enfilaría el camino rumbo a KTM.

La pregunta ahora es: ¿Está la KTM lista para que un piloto como Márquez gane el Mundial?

"La moto está para ganar, cada evolución que traen mejora. Está claro que Ducati lleva muchos años siendo la referencia, pero nosotros vamos dando pasos para acercarnos. Pero a la pregunta, creo que sí y más la temporada que viene, porque cada año la moto es mejor", dijo Augusto Fernández cuando le preguntó Motorsport.com en Mugello. "Lo que no voy a hacer es recomendarles que vengan aquí… porque estoy yo (risas). Hablando en serio, la moto es muy buena".

El piloto de pruebas y desarrollo de KTM, Pol Espargaró, que este fin de semana compite en el GP de Italia con un wild card, también habló sobre el nivel de la moto y si ofrecía garantías a un piloto como Márquez para luchar por el campeonato.

"Ahora mismo el equipo oficial está cerrado, con Brad Binder hasta 2026 y mi deseo es que Pedro Acosta vaya vestido de naranja la próxima temporada, y con esta pareja creo que KTM tendría un equipo muy bueno y competitivo, pero no digo con esto que no haya podido haber ofertas", explicó. "Dicho esto, si hay una carambola y Marc o Jorge no acaban en el equipo (Ducati) de fábrica, lo que no me gustaría porque son los dos muy buenos, sería una pasada tenerlos en nuestra estructura, pero eso es aventurarse", quiso dejar claro.

Al respecto de si la RC16 está ya a punto para luchar por la corona, se mostró convencido.

"Con Pedro y el nivel que está demostrando, la moto está ya para luchar por el título. Evidentemente ha cometido muchos errores, por juventud, por que se exige demasiado y la moto aún no está en el punto, por inexperiencia, unas malas jugadas que han impedido que Pedro estuviera ahora mismo entre los tres primeros del campeonato. Es evidente que la KTM no es la Ducati, pero vamos a seguir trabajando duro para que lo antes posible no solo sea igual que la Ducati, sino mejor. Quizá el próximo año la moto esté ya a la altura para tener a pilotos como Pedro, Brad o Marc Márquez", finalizó el de Granollers.