KTM reconoce que que subió a pilotos a MotoGP "demasiado pronto"

KTM ha sido una de las fábricas que más polémicas ha tenido que afrontar en los últimos años. La gestión de sus pilotos fue duramente criticada por diversas y abundantes voces en el paddock de MotoGP, y en los dos últimos mercados de fichajes han dejado salir a tres pilotos recién promocionados a la categoría reina.

El primero fue Iker Lecuona, al que le dieron la oportunidad de pasar a la clase de los mayores en 2020. Dos temporadas después, la fábrica decidió cesar su relación con el español, que encontró refugio en WorldSBK. Sin embargo, la ausencia de resultados y palmarés por parte del valenciano evitó que se levantaran grandes críticas, más allá del entorno nacional.

Pero la situación se tornó muy delicada en 2022. La casa de Mattighofen decidió subir a sus dos pilotos de Moto2 a MotoGP: Remy Gardner y Raúl Fernández. Ambos ascendían como campeón y subcampeón del mundo de la clase intermedia en 2021, y su juventud les auguraba una larga trayectoria sobre las motos de 1.000cc.

Pero el cuento de hadas se volvió una pesadilla más pronto que tarde. Los austriacos tardaron poco en acusar a Gardner de "falta de profesionalidad", y aunque el australiano dijo haber cumplido con todos los objetivos que se le habían marcado, terminó quedándose sin sitio en la categoría.

Raúl Fernández tampoco corrió mejor suerte. Al igual que su compañero, no consiguió los resultados esperados, en un difícil primer año de adaptación a una RC16 que no rindió al nivel de campañas anteriores.

Según diversas fuentes, el madrileño no tenía intención de subir a MotoGP en 2022, después de haber estado solo una temporada en Moto2, pero los de KTM no le habrían dejado alternativa. Una vez en la clase reina, el equipo tomó la decisión de no renovar su contrato.

A diferencia de Gardner, Fernández pudo encontrar acomodo en las filas del RNF, que se estrenarán como estructura satélite de Aprilia en 2023. Sin embargo, el #87, tuvo que buscar refugio en otros campeonatos, y el próximo año debutará en WorldSBK [un patrón bastante similar al de Lecuona].

Además, KTM también presenciará la salida de otro de sus pilotos 'de siempre'. Miguel Oliveira, que pasó por todos los escalones del mundial con los austriacos, y siendo el piloto con más victorias y podios de la fábrica en MotoGP, decidió marcharse para 2023, después de que el equipo le ofreciese perder su condición de piloto oficial y devolverlo al Tech3.

In an exclusive interview with Autosport, Beirer insists Augusto Fernandez is viewed as a long-term prospect, conceding that KTM has been too hasty in promoting other young talents in the past.

“If you go into the MotoGP class you are under pressure,” Beirer said of Augusto Fernandez’s promotion.

“But we don’t want to talk now about what Pedro can do the year after and if he’s ready to go to MotoGP.

“And personally, I think we pushed too many great Moto2 riders too quickly into MotoGP.

“So, also a second great Moto2 season would not hurt some riders. Even Marc Marquez had a second one.

“I think things went a bit too quick through the schooling: Rookies Cup, Moto3, Moto2 and these young talents went through these classes like rockets, but then MotoGP is another world.

“Our motivation is not to replace Augusto after one year. It’s rather motivation to keep Pedro calm and develop him as a future [talent].

“He’s a future diamond in this paddock, that’s clear. But I think we should not rush to put him into MotoGP.”

Acosta, who won three times in his rookie Moto2 season in 2022, was due to test KTM’s MotoGP bike last week before bad weather intervened.