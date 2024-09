Por qué KTM no debe entrar en pánico en medio de su bajón en MotoGP

Nadie puede discutir el olfato y la vista para los negocios que siempre ha tenido Stefan Pierer, quien, además de ocupar el cargo de CEO en KTM, también está presente en varios consejos de administración de compañías con facturaciones millonarias. Al mismo tiempo, es evidente que las proyecciones y los planes empresariales no tienen por qué replicarse en un ecosistema como el Mundial de MotoGP, en el que el constructor austríaco ya va tarde según los plazos marcados por su ejecutivo de mayor rango cuando decidió irrumpir en el campeonato, en 2017. Pierer calculó que KTM necesitaría un periodo de cinco años para hacerse a la categoría, y que en los tres siguientes ya estaría en disposición de pelear por el título. Lo cierto es que esos ocho años de cuello se cumplen ahora, y la tropa de las motos naranjas está más atenazada que nunca ante el torbellino de cambios que está por llegar, una profunda sacudida más en una temporada en que hubo quien se atrevió a vaticinar un duelo cerrado con Ducati.

Motorsport.com entiende que la cúpula de KTM está discutiendo cómo plantea restablecer los equilibrios de poder dentro de la estructura, en la que se espera una movida importante. Francesco Guidotti, actual team manager, ya prepara las maletas para su salida. El italiano fue reclutado de Pramac con vistas a 2022, y menos de tres años después, y a pesar de tener contrato en vigor hasta finales de 2025, dejará su puesto, veremos si a final de curso o incluso antes de que el Mundial ponga el cerrojo en Valencia.

Francesco Guidotti, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Su caso llega después del deFabiano Sterlacchini, incorporado en 2021 como máximo responsable técnico y que pactó su salida hace unas semanas, por más que su vínculo sigue vigente hasta el mes que viene. Otro que a punto estuvo de dejar el grupo fue Alberto Giribuola, fichado de Ducati en 2023 como coordinador de ingenieros de KTM, que ahora desempeña el papel de jefe técnico de Augusto Fernández y que en 2025 lo será de Enea Bastianini, con quien ya coincidió en Gresini y que lo pidió especialmente.

De no haber sido por el deseo expreso de la Bestia, otro de los que desembarcará allí el próximo ejercicio, ‘Pigiamino’, el apodo de Giribuola en el paddock, con toda seguridad abandonaría la fábrica. "Aquí no se tiene paciencia, y eso es lo peor que puede pasarle a una fábrica en MotoGP. Habría que dar estabilidad y dejar trabajar a las personas que se fichan. Pero eso, por desgracia, no pasa", cuenta a quien escribe estas líneas un miembro del staff de KTM. "Además, los de arriba son muy tozudos. Aún no se han dado cuenta de que estos tumbos no son nada buenos y aportan muy poco positivo y mucha incertidumbre entre la plantilla", añade esta voz autorizada.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing piloto de pruebas, Stefan Pierer, CEO KTM Group Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El vacío que dejarán estas piezas que saltan, sobre todo las ejecutivas como Guidotti, lo llenarán otras, y en este sentido, Motorsport.com considera que hay dos nombres de la casa que cogen mucha fuerza: Dani Pedrosa y Aki Ajo. El primero es uno de los probadores de referencia, hasta el extremo de que el propio Pierer se refiere a él como "el verdadero jefe de KTM" al ser quien lleva la voz cantante en el desarrollo de la RC16. Sin embargo, el momento personal que atraviesa el español, que disfruta mucho del tiempo en familia, lejos de la vorágine de viajes en que se ha convertido el certamen, hace difícil verle en una posición tan exigente como la de team manager, que requiere una presencia permanente en los grandes premios. Sí parece más factible que se le ofrezca un rol ejecutivo complementario al de Pit Beirer, director deportivo de KTM.

Y luego está Ajo, que ya se encarga del manejo de las escuderías de KTM en las categorías inferiores, y que siempre está dispuesto a echar una mano a sus jefes, que le ven desde hace tiempo como un gestor de los más eficientes del paddock, sobre todo en la proporción entre inversión y el beneficio deportivo obtenido. El finlandés lleva tiempo detrás de concretar una oportunidad en MotoGP y, de hecho, el fabricante de Mattighofen se llegó a plantear cederle un tercer equipo para este 2024, en el supuesto de haber conseguido la plaza que finalmente se le negó.

Con todo esto en mente es normal que los nervios entre la plantilla de MotoGP sean evidentes, sobre todo si tenemos en cuenta las pérdidas de la compañía, cuyas ventas han caído un 15%, circunstancia que ha llenado sus almacenes de stock de motos. La acción de KTM se cotiza en estos momentos a 26 suros, menos de la mitad que hace exactamente un año (62 euros).

Stefan Pierer, Dani Pedrosa, Jens Hainbach, Pit Beirer y Hubert Trunkenpolz Foto de: KTM Images

En Spielberg se le preguntó a Pedro Acosta si había tenido la posibilidad de hablar con el jefe supremo. "Los grandes premios no son el lugar adecuado, porque todos vamos a lo nuestro. Pero lo más importante es que nos han asegurado que la inversión en el proyecto de MotoGP seguirá", declaraba el español, en un mensaje de alivio si tenemos en cuenta que KTM lleva despidiendo empleados por centenares, desde que comenzó este año.

De cualquier forma, Pierer difícilmente dejará abandonado su ‘juguete’, y es más que lógico que utilice recursos fondos de otros lados, para evitar el colapso. Hace un mes, el emprendedor austríaco firmó la venta al grupo Luxshare (chino) del 50,1% de Leoni, una multinacional alemana dedicada a la fabricación de cableado de automóviles, que había adquirido en 2023 y que el pasado ejercicio presentó una facturación de 5.500 millones de euros. El rescate de Leoni, que cuenta con una plantilla de 95.000 empleados repartidos en fábricas de 26 países distintos, y que juega un papel fundamental en la industria automovilística alemana, fue de tal dimensión que le facilitó una silla en el consejo de administración de Mercedes-Benz.

La figura que proyecta el empresario, en la mayoría de ámbitos en los que navega, es la de un hombre de éxito. Por eso no puede permitir que se ponga en duda su capacidad en un escaparate como es el Mundial de MotoGP. Pierer y su círculo de confianza están decididos a sacudir el árbol para darle un nuevo impulso a KTM, con tal de reducir el déficit que actualmente le separa de Ducati. Con Pedro Acosta y Brad Binder como puntas de lanza en 2025, los números de 2024 son mejorables si tenemos en cuenta las expectativas generadas. A pesar de que el surafricano figura por delante en la tabla general (quinto), es el murciano (sexto) el que ha conseguido mejores resultados, con tres podios, por uno solo de Binder. El chico de Potchestfroom acumula 165 puntos en su casillero, 36 menos de los que sumaba a estas mismas alturas de 2023, momento en el que iba el cuarto en la clasificación. El último triunfo de la marca, que en estos casi ocho años ha cosechado un total de siete, la firmó Miguel Oliveira en 2022 (Tailandia). Desde entonces, el bagaje se ha limitado a ocho podios, muy por debajo de la hoja de ruta de la cúpula.

Ese bajón no es comparable al descalabro de Yamaha y Honda, que permite a KTM marchar segunda en la estadística reservada a los constructores, aunque con solo cinco puntos de margen sobre Aprilia (tercera). En el ámbito en el que sí destaca más que nadie el grupo el Pierer Mobility (KTM y GasGas) es en el de las caídas. Entre los cuatro pilotos titulares suman un total de 56 accidentes, dejando aparte las protagonizadas por Pol Espargaró (cuatro) y Pedrosa (dos). Esa cifra está muy por encima de las 30 de Aprilia y las 29 de Honda, ambas también con cuatro motos en pista, y solo la superan las 88 caídas de Ducati, aunque con el doble de unidades en la parrilla (ocho).