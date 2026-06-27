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MotoGP GP de Países Bajos

La bronca de Pedro Acosta por los fallos de KTM: “¿Quién dice que no volverá a ocurrir?”

Tras haberse sentido ya frustrado por una moto poco fiable en problemas recientes, Pedro Acosta se encontró con aún más problemas el sábado en Assen.

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta siguió presionando a KTM para que encontrara soluciones después de que un problema con el acelerador atascado se sumara a los recientes problemas técnicos del fabricante durante el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos.

Acosta sufrió dos problemas técnicos similares el sábado en Assen, deteniéndose en pista en la última práctica antes de volver a verse afectado por problemas de fiabilidad durante la clasificación.

Esto lo dejó en un lejano octavo puesto en la parrilla para las dos carreras y comprometió sus opciones en la sprint, donde solo pudo terminar noveno por detrás de la moto Tech3 de Enea Bastianini.

Estos fueron los últimos de una serie de problemas mecánicos que afectan a KTM, incluido un repentino problema eléctrico en Barcelona que provocó una colisión con Alex Márquez en Barcelona y un problema diferente que obligó a Acosta a abandonar el GP de la República Checa.

Más temprano el sábado, el jefe del equipo KTM, Aki Ajo, negó que hubiera algo mal en la moto de Acosta, insistiendo en que los problemas que afrontó en Assen fueron causados por un sensor que se activó al pasar por los pianos.

Acosta, sin embargo, no quedó contento por la situación, y describió el acelerador atascado que sufrió como un problema de seguridad.

"Es difícil entender qué pasó", dijo el español a DAZN. "Parece que fue un sensor, pero la primera vez también se quedó atascado el acelerador.

 

"Tienen que investigar algo, porque ha habido muchos problemas técnicos desde Barcelona hasta aquí. Y, sobre todo, cuando el acelerador se queda atascado, hay que empezar a pensar que algo va mal.

"Los problemas de hoy son nuevos. Es solo que ambos fueron el mismo problema. Y en una de esas ocasiones, el acelerador se quedó atascado.

"Cuando esto empieza a convertirse en un problema de seguridad, creo que es momento de revisarlo de verdad. Parece que el problema de hoy tiene alguna explicación, pero todavía no tengo una respuesta para lo que pasó en Brno. ¿Quién puede asegurar que no volverá a pasar?"

Preguntado si alguna vez había sufrido un acelerador atascado antes, añadió: "No, y espero que no le pase a nadie más, porque creo que es la peor sensación que puedes experimentar en una moto. Pero bueno, como siguen apareciendo cosas nuevas cada día, es un poco difícil de entender".

Acosta cometió un error poco característico en la segunda vuelta de la sprint, se fue largo en la curva 7 y cayó hasta el 15º puesto. Logró entrar en el top 10 tras una remontada impresionante, pero al final se marchó del día con un solo punto.

El piloto de 22 años sintió que rodaba a ciegas después de que los problemas en las sesiones de la mañana lo dejaran con un tiempo limitado en pista.

"Creo que probablemente este fue el día en que menos vueltas he dado en MotoGP. Fue un día duro", dijo. "La carrera sprint fue el resultado de no haber dado vueltas en todo el día. ¿Qué puedes esperar que salga bien cuando solo has hecho seis vueltas válidas en todo el día? Nuestro ritmo no fue un desastre; los adelantamientos fueron buenos.

"Creo que podría haber estado en el grupo con Marc Márquez y Enea Bastianini, pero con todos los problemas, cometer un error es lo más natural del mundo".

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