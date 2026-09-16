La parrilla de MotoGP está completa: ¿quiénes son los pilotos de 2027?

Con la oficialización de Senna Agius en Tech3, la parrilla de MotoGP ya está completa. Es el final de una larguísima configuración, iniciada el invierno europeo pasado y cuyos primeros fichajes se filtraron ya a comienzos de año, aunque hubo que esperar meses antes de que algunos anuncios pudieran hacerse. Ha llegado el momento de resumir qué pilotos correrán para qué marca.

Ducati: del mayor campeón a las estrellas emergentes

Ducati apuesta primero por la seguridad al conservar, con toda lógica, a Marc Márquez, primer eslabón de toda la cadena. El line-up del equipo de fábrica se presenta de lo más emocionante, ya que el múltiple campeón del mundo estará acompañado por Pedro Acosta, que a día de hoy sigue buscando su primera victoria en MotoGP, pero que desde luego no carece de talento.

Pedro Acosta hará dupla con Marc Márquez en 2027. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Habrá cambios en los equipos satélite de la marca, empezando por el traspaso de Fermín Aldeguer de Gresini a VR46. El español verá debutar a su lado a Nicolò Bulega, procedente del WorldSBK, mientras que el equipo de Nadia Padovani guiará los primeros pasos de Dani Holgado. Y Gresini da un gran golpe al recibir también a Joan Mir, en busca de un nuevo impulso tras desgastarse con la Honda.

Aprilia: 50% de renovación de la plantilla

El otro constructor italiano de la parrilla mantendrá en sus filas a Marco Bezzecchi, cuya renovación de contrato tuvo la singularidad de anunciarse incluso antes del inicio del campeonato, en una época en la que las marcas intentaban, sin embargo, ganar tiempo para tener más peso en sus negociaciones con los organizadores del campeonato. Raúl Fernández también seguirá en el grupo Aprilia, ya que terminó obteniendo un nuevo acuerdo con Trackhouse, no sin haber atravesado antes un periodo de preocupación.

Dos nuevos pilotos llegarán junto a ellos, empezando por Pecco Bagnaia, que se incorporará al equipo de fábrica junto a su compañero de la VR46 Riders Academy. Será el primer cambio de constructor del bicampeón del mundo de MotoGP en la categoría reina, y figura entre los fichajes más esperados. En Trackhouse, el elegido ha sido Enea Bastianini, también para intentar relanzarse tras un periodo bajo con la KTM.

Honda recibe a Quartararo

En Honda se verá otro de los fichajes más esperados de 2027, con la llegada de Fabio Quartararo procedente de Yamaha. El francés, que correrá en el equipo de fábrica, podrá contar con los sabios consejos de Johann Zarco, que sigue en LCR.

Se sabe que junto a ellos estarán Diogo Moreira y el rookie David Alonso, pero por el momento se desconoce en qué equipo será colocado cada uno. Se trata de la última pieza del rompecabezas que aún debe encontrar su sitio, con una aclaración esperada en torno al GP de Japón, el mes que viene.

Johann Zarco y Fabio Quartararo coincidirán corriendo para Honda en 2027. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Yamaha: una gran apuesta para resurgir

El equipo de fábrica Yamaha empezará desde cero con la llegada de Jorge Martín y Ai Ogura, actualmente ambos en Aprilia. El fichaje del campeón del mundo de 2024 se cerró muy pronto, ya que no ocultó su voluntad de abandonar Noale, aunque esta elección pueda parecer arriesgada dadas las diferencias actuales de rendimiento entre ambas marcas.

La candidatura de Ogura, por su parte, surgió en primavera. Convenció a los dirigentes de Iwata con resultados cada vez más sólidos, además de ofrecerles una oportunidad de oro para alinear a un piloto japonés.

Solo un piloto del ecosistema Yamaha actual seguirá el año que viene, y será Toprak Razgatlioglu quien continúe en Pramac. Se espera que el rookie Izan Guevara esté a su lado.

KTM: ¡todo cambia!

Es el constructor que realiza el mayor cambio. Así de simple: ¡KTM solo tendrá pilotos nuevos en 2027! Actualmente en Ducati satélite, Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio formarán el dúo del equipo oficial. Por su parte, Tech3 recibirá a Luca Marini y Senna Agius, con la voluntad de asociar un perfil experimentado a un joven piloto con proyección.

Las distintas promociones significan que Jack Miller, Brad Binder, Franco Morbidelli, Álex Rins y Maverick Viñales se encaminan hacia la salida. Los tres primeros citados son esperados en WorldSBK: veremos a Miller en una Yamaha, Binder en una BMW y seguramente a Morbidelli en una Ducati. Rins, en cambio, ha rechazado las ofertas en Superbike para orientarse hacia el automovilismo, mientras que Viñales probablemente pondrá fin a su carrera.

La parrilla de MotoGP 2027

equipo Piloto piloto Aprilia Racing Marco Bezzecchi Pecco Bagnaia Ducati Team Marc Márquez Pedro Acosta KTM Factory Álex Márquez Fabio Di Giannantonio Honda HRC Fabio Quartararo Diego Moreira o David Alonso Yamaha Racing Jorge Martín Ai Ogura Trackhouse Racing Raúl Fernández Enea Bastianini VR46 Racing Team Fermín Aldeguer Nicolò Bulega Gresini Racing Joan Mir Daniel Holgado Tech3 Luca Marini Senna Agius LCR Honda Johann Zarco David Alonso o Diogo Moreira Pramac Racing Toprak Razgatlioglu Izan Guevara