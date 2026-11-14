MotoGP GP de Qatar

Las cifras que revelan cómo las carreras sprint han puesto patas arriba la pelea por el título de MotoGP

Al igual que en 2024, las carreras sprint han desempeñado un papel clave en la definición de la lucha por el campeonato

Rachit Thukral

Publicado: 14 nov 2026, 15:17

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La lucha por el título de MotoGP se encamina hacia un desenlace casi inevitable en el Gran Premio de Portugal de la próxima semana, con Marc Márquez prácticamente seguro de conseguir su décima corona mundial.

Que su dominio en las carreras sprint haya sido fundamental para su éxito en el título no sorprende demasiado. El piloto oficial de Ducati, después de todo, es el más exitoso en el formato de corta distancia, tras sumar 10 victorias este año para llevar su cuenta en la categoría a 25.

Pero los números ofrecen una imagen aún más contundente de hasta qué punto las carreras de los sábados han influido en la configuración del campeonato.

Cómo se compararon los principales pilotos de MotoGP en sprints y grandes premios en 2026

piloto

victorias Sprint

puntos Sprint

puntos grandes premios

pyuntos Totales

Marc Márquez

10

164

267

431

Jorge Martín

4

119

252

371

Marco Bezzecchi

0

80

277

357

Pedro Acosta

2

82

227

309

A lo largo de los primeros 20 fines de semana, Márquez acumuló 164 puntos en sprints, con un impresionante promedio de 8,2 por carrera (o 8,5 si se tiene en cuenta su ausencia en la sprint de Barcelona). En los 18 grandes premios que disputó (sin contar Le Mans y Barcelona), sumó 267 puntos, con una media de 14,8 por carrera.

Esto significa que su cosecha de puntos en sprint equivale a más del 60% de su total en Grandes Premios, pese a que las carreras del domingo entregan más del doble de puntos que las del sábado (25 frente a 12 por una victoria).

Pero es cuando los resultados de Márquez se contrastan con los de sus rivales de Aprilia que los números se vuelven todavía más llamativos.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

En las carreras sprint, Márquez sumó 45 puntos más que Jorge Martín, quien también es algo especialista en ese formato. Pero incluso después de lograr cuatro victorias sprint, el campeón de 2024 quedó por debajo de la cuenta de Márquez esta temporada.

Si se excluyeran las carreras sprint, Márquez y Martín estarían separados por apenas 15 puntos en la clasificación, lo que habría mantenido la pelea por el campeonato considerablemente más abierta de cara a las dos últimas rondas.

El contraste más marcado, sin embargo, aparece al comparar los resultados de Marco Bezzecchi los sábados y los domingos. Desde las primeras rondas transoceánicas de la temporada, quedó claro que Bezzecchi necesitaba mejorar su rendimiento en sprint si quería pelear por su primer título en la categoría reina.

Aunque logró conseguir siete podios en sprint, el italiano acumuló apenas 80 puntos en las carreras de los sábados. Eso es menos de la mitad de la cosecha de Márquez, lo que refleja la magnitud del déficit que ha afrontado en el formato más corto.

Aunque su compañero graduado de la academia VR46, Francesco Bagnaia, también perdió el título de 2024 por su debilidad en las sprint, ni siquiera el piloto oficial de Ducati sufrió un déficit tan importante frente a Martín, su rival por el título de entonces.

De hecho, si se toman únicamente los resultados de los grandes premios, Bezzecchi estaría liderando el campeonato por 10 puntos en lugar de estar 74 por detrás de Márquez.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Teniendo en cuenta los errores que Bezzecchi cometió en las carreras del domingo este año, incluida una racha de cuatro rondas entre junio y julio en la que no sumó, resulta notable que aun así haya logrado superar a Márquez en puntos en los grandes premios. Sin embargo, su relativa debilidad los sábados lo ha dejado prácticamente fuera de la lucha por el título.

Por el contrario, la estrategia de Márquez de atacar en las carreras sprint ha funcionado de maravilla para sus aspiraciones al título. En varias ocasiones esta temporada, consiguió victorias improbables en la sprint, obligando a Aprilia a ir a remolque el domingo.

A lo largo de la temporada, esas carreras de los sábados le han dado repetidamente a Márquez una ventaja que sus rivales han tenido dificultades para remontar. Aunque quizá no tenga la fortaleza física para repetir sus hazañas de 2025, lo ha compensado con creces mediante su enfoque de los fines de semana de carrera, con las sprint como un factor clave en su candidatura al título.

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