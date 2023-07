LCR descarta cambiar de Honda a KTM para el MotoGP 2024

El fabricante austríaco cuenta con cuatro plazas en la clase reina, las dos del equipo oficial, en el que Brad Binder y Jack Miller tienen contrato la próxima temporada, y otras dos en el equipo satélite Tech3, bajo los colores de GasGas, con Pol Espargaró, que firmó por dos temporadas y lleva todo el curso lesionado, y Augusto Fernández, el único piloto de la marca sin contrato para el año próximo. La intención de mantener a los dos españoles en la escudería francés, obliga a KTM a buscar plazas para dar cabida, por el momento, a Pedro Acosta, el corredor murciano que pelea, en estos momentos, por el campeonato de Moto2.

Tras la negativa de Dorna de liberar las dos plazas que dejó Suzuki tras su marcha de MotoGP a finales del año pasado, entregándoselas al fabricante austríaco, KTM se puso en busca de una alternativa entre los actuales equipos de la parrilla.

Durante el Gran Premio de los Países Bajos se realizó un primer acercamiento con el equipo Gresini, que este año acaba contrato con Ducati. Sin embargo, Paolo Ciabatti, ejecutivo de Borgo Panigale, quiso apagar inmediatamente las opciones asegurando que el acuerdo iba a extenderse más allá de 2024. De momento no hay nada firmado, pero todo apunta a que Nadia Padovani, la viuda de Fausto Gresini, mantendrá las cosas como están a nivel de asociación con Ducati.

Tras esta segunda negativa, KTM lanzó sus redes sobre el equipo de Lucio Cecchinello, que tiene contrato con Honda hasta final de 2024.

"Quiero ser totalmente honesto y transparente. Hace unos diez días recibí una amable llamada telefónica de Francesco Guidotti (director del equipo KTM) en la que me decía, con tranquilidad e independencia, que a partir del gran premio de Silverstone a KTM le gustaría empezar a entender cómo avanzar de cara al futuro", explica Cecchinello en conversación con GPone.

Además, el expiloto lanza una pista sobre otras posibles maniobras.

"Están interesados en alinear otro equipo en MotoGP, y no solo en función de Pedro Acosta, para el próximo año", dejando entender que KTM persigue disponer de dos plazas, para acabar alineando a seis pilotos en 2024.

"Me preguntó cuál era mi situación para 2024", continua Cecchinello, "y le respondí que firmé un contrato de tres años con Honda que vence a finales de 2024. La llamada telefónica terminó así y no nos volvimos a hablar".

Desde su llegada a MotoGP como equipo, LCR ha estado siempre asociado a la marca del ala dorada.

"Tengo contrato con Honda para 2024 y no es mi intención romperlo. Llevo 18 años en MotoGP con Honda, el año que viene será el 19. Hay unas relaciones humanas y profesionales muy sólidas. Está claro que me costaría dejarlas. Me siento un hombre Honda".

Alex Rins, LCR-Honda Photo by: Marc Fleury

"Rins está negociando con Yamaha"

En la misma entrevista, el expiloto italiano aborda la situación de Alex Rins, la punta de lanza de su proyecto que, todo apunta, tiene una negociación abierta con Yamaha para 2024, pese a que firmó con Honda y LCR hasta final de ese año.

"Alex firmó un contrato con HRC que preveía dos temporadas, la 2023 y la 2024, pero con una opción de salida si le llegaba una oferta de un equipo oficial", como es el caso.

"Ya el año pasado hubo negociaciones entre Rins y Yamaha, que no cuajaron al continuar Franco Morbidelli, pero que motivaron al manager de Alex a incluir esa cláusula", explica Lucio.

Lo que no queda claro es si Honda se guardó, en ese contrato, un derecho de tanteo sobre Rins para subirlo al equipo oficial Repsol si llegaba una oferta de un fabricante externo.

"Rins ha recibido una oferta de Yamaha y se han iniciado conversaciones de su manager con ellos y con Honda, pero yo no soy parte de ese proceso. No tengo toda la información, solo puedo decir que sería una pena para nosotros perder a Alex, es un piloto excelente", subraya.

Aunque Cecchinello admite que Rins "se está tomando su tiempo para reflexionar", el italiano cree que seguir con Honda podría ser la mejor opción para el español.

"Seguir en este proyecto tendría sentido, ya ha ganado una carrera (Austin) y la moto crecerá más rápido de lo esperado con un compromiso renovado de HRC", asegura sin que haya ninguna constancia clara de ello.

Una recomendación que, sin embargo, el propio Lucio sabe que tiene un contrapeso importante.

"Por otro lado, Yamaha ofrece un puesto en un equipo de fábrica, por lo que probablemente las condiciones sean diferentes", a nivel económico.

Sea cual sea la decisión de Rins, todo apunta a que en 2024 estará en Yamaha o en el equipo oficial Repsol Honda, por lo que LCR tendrá que buscar una alternativa.

"Nos vamos a tomar un tiempo hasta Silverstone (primer fin de semana de agosto) porque hasta entonces pueden pasar muchas cosas, y allí hacemos un balance de la situación".

Una situación en la que el expiloto y Honda friccionan, ya que mientras Lucio apuesta por fichar un corredor de renombre asentado en la categoría, en HRC le presionan para que sea Iker Lecuona, una posibilidad que no le seduce.