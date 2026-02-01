LCR Honda revela las decoraciones divididas para la temporada 2026 de MotoGP

El equipo LCR ha revelado las Honda RC213V satélite con las que competirá en la temporada 2026 de MotoGP.

La escudería francesa volverá a utilizar diferentes diseños en sus dos motos, en lugar de un diseño unificado, al entrar en el último año del ciclo reglamentario actual.

El líder del equipo, Johann Zarco, seguirá representando a la petrolera británica Castrol, luciendo los conocidos colores rojo, blanco y verde de la marca en la RC213V n.º 5.

Por su parte, el actual campeón de Moto2, Diogo Moreira, competirá con los colores de Pro Honda, la empresa japonesa de lubricantes, durante su campaña de debut en la categoría reina. Pro Honda se ha convertido en el patrocinador principal de la moto de Moreira tras la conclusión de la larga colaboración de LCR con Idemitsu.

Diogo Moreira, equipo LCR Honda Foto: Equipo LCR

El acuerdo de patrocinio de Honda con Idemitsu estaba vinculado a la participación de pilotos asiáticos en el campeonato por parte de LCR. Ese requisito se cumplió durante siete temporadas, entre 2018 y 2024, con Takaaki Nakagami, antes de que el piloto tailandés Somkiat Chantra ocupara el asiento patrocinado por Idemitsu el año pasado. Sin embargo, los resultados de Chantra no estuvieron a la altura de las expectativas, lo que llevó a Honda a sustituirlo por Moreira, incluso a costa del patrocinio de Idemitsu. Desde entonces, Chantra ha encontrado un nuevo hogar en la plantilla de Honda para el Campeonato del Mundo de Superbikes.

LCR registró una temporada irregular en MotoGP el año pasado, a pesar de que la RC213 de Honda mejoró a pasos agigantados. Zarco siguió siendo el piloto de referencia de la marca japonesa al comienzo de la temporada, llegando incluso a conseguir una brillante victoria en el GP de Francia, marcado por la lluvia. Fue la primera victoria tanto para Zarco como para LCR en dos años, y un hito importante en la fase de reconstrucción de Honda.

Sin embargo, los resultados del francés se deterioraron a medida que avanzaba el año, especialmente porque le costó adaptarse a la Honda mejorada tras el parón veraniego. Aun así, terminó el año como el piloto Honda mejor clasificado, en 12.ª posición, seis puntos por delante de Luca Marini con la moto oficial.

Por su parte, Chantra se coló entre los 15 primeros en varias ocasiones, pero solo pudo sumar siete puntos tras perderse cinco carreras a mitad de temporada por una lesión.

Johann Zarco, equipo LCR Honda Foto: Equipo LCR

El propio LCR terminó 10º de 11 equipos en el campeonato, con 155 puntos frente a los 238 de la Honda oficial.

Hay grandes expectativas puestas en Moreira, el sustituto de Chantra, que da el salto a la categoría reina tras ganar el título de Moto2 el año pasado. El brasileño comenzó sus preparativos para la nueva temporada en el Shakedown de Sepang de esta semana, celebrado en exclusiva para pilotos de pruebas, novatos y fabricantes del Grupo D, y marcó el sexto mejor tiempo a bordo de la RC213V.

Con la presentación de LCR ya completada, HRC sigue siendo el único equipo que no ha revelado su diseño para 2026. Honda tiene prevista una presentación online el lunes, antes de la primera prueba completa del año en Sepang, del 3 al 5 de febrero.