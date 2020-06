Los errores de KTM en el mercado de pilotos de MotoGP

Hace algo más de dos semanas, Motorsport.com adelantó el acuerdo alcanzado entre el menor de los hermanos Espargaró y HRC con vistas a 2021. La noticia se hizo pública un día después de que este medio informara del pacto entre Ducati y Jorge Martín, que el año que viene hará su debut en la categoría de las motos pesadas de la mano de la escudería de Borgo Panigale, y dentro de la estructura patrocinada por Pramac.

En cuestión de pocos días, KTM cayó en la cuenta de que irremediablemente iba a perder a dos de sus tres corredores más valorados –el otro es Brad Binder–. Desde los despachos se hizo todo lo posible para retener a Martín, que actualmente compite en Moto2, pero no hubo forma de hacerle cambiar de opinión. A mediados de semana, Danilo Petrucci viajó hasta Austria para rubricar el acuerdo que le vinculará a la fábrica de las motos naranjas, al lado del sudafricano.

Su llegada a KTM anticipa el anuncio del fichaje de Polyccio por Honda, a la vez que de alguna forma también lleva a pensar que Andrea Dovizioso seguirá vinculado a Ducati, donde formará pareja con Jack Miller. Sería delirante que el fabricante boloñés hubiera dejado marchar al de Terni sin haberse asegurado antes la continuidad de Dovi, sobre todo si atendemos a que las posibles alternativas, como Johann Zarco o Pecco Bagnaia, aún presentan más incertidumbre que Petrucci, quien al menos ya ha ganado un gran premio (Italia 2019).

Las negociaciones entre Ducati y Dovizioso han pasado por distintas fases que convendría contextualizar. El contrato que el de Forlí formalizó para 2019 y 2020 estipula un sueldo base que ronda los seis millones de euros por temporada, una cifra que reconoce el gran rendimiento ofrecido por el subcampeón de los últimos tres años, pero que está muy lejos de los 25 millones de euros que se embolsó Jorge Lorenzo entre 2017 y 2018 al otro lado del garaje.

La irrupción de la COVID-19 ha causado estragos en el mundo del deporte en general y también en MotoGP, y ha obligado a los constructores a recalibrar sus finanzas y a corregir algunas partidas que últimamente se habían disparado. Una de las más afectadas es la de los salarios más altos.

Hace tiempo que Ducati dejó claro que la oferta de renovación que le presentaría a Dovizioso sería a la baja. Y no solo eso, sino que también le solicitó que dada la coyuntura actual renunciara a parte de sus emolumentos de 2020.

En la cabeza del corredor, esta es la primera vez que las condiciones de las que goza se corresponden con su caché. Por eso es comprensible que el ofrecimiento recibido no le hiciera saltar de alegría, sino más bien todo lo contrario. A día de hoy la firma parece más factible que hace un mes, pero con alguien tan particular como Dovi nunca se sabe, y tampoco sería descabellado pensar en un hipotético portazo al campeonato si los términos no terminan de convencerle.

Pol Espargaró firmó en Valencia 2018 el único podio de KTM en MotoGP

El caso de KTM es distinto al de Ducati. Estamos hablando de una estructura que en los últimos tiempos se ha permitido el lujo de dar lecciones acerca de cómo había que manejar a los pilotos. Stefan Pierer, el ejecutivo de mayor rango, lanzó un ataque frontal a Honda por, a su entender, haber menospreciado a Dani Pedrosa, actual probador de la casa de Mattighofen.

“A diferencia de los japoneses, KTM trata a los suyos como una familia y lo hace de forma literal. Apoyamos a nuestra gente en los momentos buenos y también en los malos. Cuando un piloto se hace daño, le defendemos. Dani dejó Honda de la noche a la mañana después de correr allí durante 14 años. ¿Cómo pueden ser tan cortos de miras?”, soltó Pierer hace un año en una entrevista concedida a Motorsport.com. Espargaró tendría algo que decir al respecto.

El cambio de aires que llevará a cabo viene motivado por dos elementos. Por un lado, el tener a tiro la posibilidad de subirse a la moto que ha ganado seis de los últimos siete títulos de MotoGP, en el que sobre el papel es el mejor equipo al que uno puede sumarse.

Por el otro, Pol también tiene alguna espina clavada del trato recibido en pasajes puntuales de estas tres últimas temporadas, sobre todo en los momentos más duros: las lesiones. Además, las condiciones que se le plantearon a Zarco para incorporarle en 2019 fueron mucho mejores que las del #44, por más que las prestaciones del francés en ningún momento se le acercaran a las suyas y que fuera él quien, en aquel Gran Premio de Valencia de 2018, llevara a la marca austriaca a sumar el primer podio de su historia en MotoGP.

Es probable que esas razones que empujaron al de Granollers (Barcelona) a firmar por Honda sean tan potentes como el cabreo que en estos momentos corre por las venas de Pierer. Si nos atenemos a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, lo normal es que el dueño de KTM salga a la palestra y ponga a Espargaró y Martín a caer de un burro. Aunque no sería de extrañar que paralelamente también se encargue de revisar las políticas de gestión deportiva que rigen en su empresa para evitar futuras fugas como las de los dos españoles.

En la siguiente galería puedes ver todos los pilotos que han ganado con una KTM: cuantas veces, dónde y cuándo lo hicieron: