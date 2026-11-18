MotoGP GP de Portugal

Lecuona bromea con negociar con su mujer para no quedarse fuera de casa y poder correr

Por cuarta vez consecutiva y sexta este año, el piloto oficial de SBK de Ducati tomará parte en un gran premio de MotoGP, lo que le ha llevado a aplazar hasta dos veces unas vacaciones planeadas junto a su familia.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 18 nov 2026, 13:22

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Iker Lecuona sustituirá al lesionado Pecco Bagnaia en el equipo oficial Ducati en Portimao, donde este fin de semana se celebra el GP de Portugal. Será la sexta aparición este año en MotoGP del corredor valenciano de 27 años, que desde hace dos compite en el WorldSBK con el equipo de la casa de Bolonia.

Después de tres años sin pisar el paddock de MotoGP, Lecuona compitió en la carrera de Hungría y Gran Bretaña, reemplazando en el equipo Gresini a Alex Márquez y Fermín Aldeguer, respectivamente; en esta recta final de la temporada, Lecuona volvió a ser convocado para correr en Australia, Malasia y Qatar, siempre con Gresini, cerrando allí una verdadera maratón de seis semanas consecutivas fuera de casa.

En ese tiempo,Lecuona tomó parte en los dos eventos de SBK que cerraban la temporada, en Estoril y Jerez (11 y 18 de octubre), y en el triplete de carreras de Phillip Island, Sepang y Losail de MotoGP donde, por segunda vez, pensaba que iba a poner punto final a su temporada el 8 de noviembre.

Sin embargo,una nueva llamada de última hora, esta vez del equipo oficial de fábrica de Bolonia, ha retrasado el inicio de las vacaciones del piloto valenciano, que estará en Portimao para sustituir al lesionado Bagnaia.

Iker Lecuona llegó a debutar en el equipo oficial Honda de MotoGP en 2023

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El rojo oficial Ducati será el segundo mono de MotoGP que estrene el corredor esta temporada, y que se suman a los que ya tuvo que encargar en 2023, cuando siendo piloto de HRC en SBK, corrió con Honda y LCR, sustituyendo a Marc Márquez y Alex Rins. Además, lógicamente, del traje con el que compitió como piloto titular en Tech3-KTM en 2020 y 2021. Cinco en total, seguramente más que nadie en la clase reina.

Vacaciones aplazadas

Bagnaia se lesionó el sábado de Qatar, fracturándose dos dedos del pie, lo que le llevó a pasar por el quirófano el martes de la pasada semana. Inicialmente, se esperaba que pudiera correr en Portugal, pero el italiano ha pospuesto su reaparición hasta Valencia, en la última carrera del año que será, además, su despedida de Ducati tras ocho temporadas.

El domingo, tras la carrera de Losail, en la que Lecuona acabó en una flamante décima posición, rápidamente se le planteó si pensaba qué, realmente, esa iba a ser su última carrera del año, estando la lesión de Bagnaia encima de la mesa, lo que arrancó una carcajada nerviosa al piloto valenciano.

"La semana de Gran Premio de Portugal yo estoy de vacaciones con mi mujer y mi niña", dijo el corredor valenciano en referencia a su esposa Gema, y a su pequeña hija Luna, nacida el pasado 3 de julio.

"Unas vacaciones que ya las tuve que aplazar una vez, ya que estaban previstas tras acabar la temporada de SBK, y ha pasado ya un mes desde entonces", añadió.

"Sinceramente, si tuviera que ir a Portimao, espero que no y que Pecco se recupere (dijo entonces), solo me queda llegar a casa, sacarme el anillo y dárselo a mi mujer", bromeó entre risas.

Iker Lecuona durante el pasado GP de Qatar

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sin embargo, incluso en aquel momento en el que no había ninguna petición de Ducati, para Lecuona la llamada de la fábrica era algo especial."Bueno, si llegara esa llamada seguro que tendría que abrir una negociación con mi mujer para que no me echara de casa, porque gracia seguro que no le hace ninguna", aseguró.

En cualquier caso, Lecuona está atravesando un momento feliz tanto en su vida privada como en su carrera deportiva."Quiero disfrutar el momento, no quiero pensar en otra cosa. Hemos hecho un gran trabajo y si llega la llamada ya veremos", dijo entonces.

Una llamada que ha llegado y que es la quinta de la temporada para un Lecuona que este año se ha inflado a dar vueltas, tanto con la SBK, como con la MotoGP. De hecho, el valenciano este año tiene tres contratos con el fabricante de Bolonia, uno para correr el Mundial de las derivadas de serie, otro de probador, ya que ha hecho test para probar piezas de la moto oficial; y un tercer contrato como piloto sustituto.

A nivel económico, también para Lecuona la temporada está siendo muy rentable, ya que no solo cobra los contrato de Ducati y las participaciones con Gresini como sustituto, sino que sus patrocinadores personales están encantados de que su piloto haga apariciones en MotoGP, por lo que percibe un extra que, este fin de semana, con la moto roja en el garaje de Ducati, será aún más atractivo para todas las partes.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Honda vuelve a convocar a Jake Dixon mientras Joan Mir se baja del GP de Portugal

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





David Alonso realizó un test privado con la Honda de MotoGP en Sepang



MotoGP



MotoGP 1 d



David Alonso realizó un test privado con la Honda de MotoGP en Sepang





Pedro Acosta: "Es pronto para pensar en ganar el título de MotoGP en 2027"



MotoGP



MotoGP 1 d



Pedro Acosta: "Es pronto para pensar en ganar el título de MotoGP en 2027"





Cómo la bandera roja de Qatar ayudó a Johann Zarco a dejar atrás su accidente de Barcelona



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



3 d



Cómo la bandera roja de Qatar ayudó a Johann Zarco a dejar atrás su accidente de Barcelona

Más de

Iker Lecuona





Iker Lecuona sintió diferencias significativas entre la GP25 y la GP26 de Ducati



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



5 d



Iker Lecuona sintió diferencias significativas entre la GP25 y la GP26 de Ducati





Aldeguer renuncia a Silverstone pero prepara su regreso para Aragón



MotoGP



MotoGP



GP de Gran Bretaña



3 m



Aldeguer renuncia a Silverstone pero prepara su regreso para Aragón





Cómo Iker Lecuona recibió la llamada "sorpresa" para volver al MotoGP en Hungría



MotoGP



MotoGP



GP de Hungría



5 m



Cómo Iker Lecuona recibió la llamada "sorpresa" para volver al MotoGP en Hungría

Más de

Ducati





Pecco Bagnaia se perderá el GP de Portugal y Ducati confirma su reemplazo



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



2 d



Pecco Bagnaia se perderá el GP de Portugal y Ducati confirma su reemplazo





Marc Márquez, ante su próxima oportunidad de ser campeón: "Mentalmente me siento mejor que nunca"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



3 d



Marc Márquez, ante su próxima oportunidad de ser campeón: "Mentalmente me siento mejor que nunca"





Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de España



2 may 2015



Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias





Lecuona bromea con negociar con su mujer para no quedarse fuera de casa y poder correr



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



4 min



Lecuona bromea con negociar con su mujer para no quedarse fuera de casa y poder correr





El casco especial de Ocon para Las Vegas queda sin uso tras perder su asiento en Haas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



11 min



El casco especial de Ocon para Las Vegas queda sin uso tras perder su asiento en Haas





Lawson salvó su asiento con velocidad, confianza y una agresividad mejor controlada



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



16 min



Lawson salvó su asiento con velocidad, confianza y una agresividad mejor controlada





Honda vuelve a convocar a Jake Dixon mientras Joan Mir se baja del GP de Portugal



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 h



Honda vuelve a convocar a Jake Dixon mientras Joan Mir se baja del GP de Portugal

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete