Por qué los fans de MotoGP deben ser pacientes con Liberty

Se trata de una operación de gran envergadura que hará vibrar a los mercados financieros. Liberty Media ha adquirido Dorna Sports a Bridgepoint Capital en una operación valorada en 4.200 millones de euros. No está nada mal para una empresa que valía unos 500 millones de euros en 2006, cuando Bridgepoint compró Dorna a CVC en 2006 después de que esta última se viera obligada a deshacerse de ella por la Comisión Europea en un momento en que también era propietaria de la F1.

En los años siguientes, Dorna disfrutó de un período de auge, ya que las rivalidades entre pilotos de la talla de Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo mantuvieron cautivados a los aficionados. Superó la crisis financiera de 2008 e introdujo un reglamento radical a partir de 2012 para aumentar el número de pilotos en la parrilla. Esto llevó a los fabricantes a volver ante el cambio de 2016 a la misma especificación electrónica en las motos, que también niveló el campo de juego y generó algunas de las carreras más emocionantes que el campeonato había visto.

Las medidas financieras de Dorna durante la pandemia del COVID-19 aseguraron que su paddock sobreviviera a la prueba más dura a la que se había enfrentado MotoGP y ha seguido ampliando su huella, aunque el interés haya decaído un poco en los últimos años.

Bridgepoint hizo una declaración de intenciones el año pasado cuando el ex jefe de la NBA Dan Rossomondo fue nombrado CCO de Dorna. A finales de año, un equipo estadounidense, Trackhouse Racing, anunció que se uniría al campeonato, mientras que en vísperas de la temporada 2024 se anunció un nuevo acuerdo televisivo con Estados Unidos.

Está claro cuál es el próximo objetivo de crecimiento de MotoGP. Y como tal, los primeros rumores del interés de Liberty Media en el campeonato no fueron sorprendentes. El acuerdo fue cobrando fuerza en las últimas semanas y finalmente se anunció el lunes 1º de abril.

Lógicamente, se trata de un gran cambio para la categoría, pero sería tonto creer que esto no será algo bueno para MotoGP.

No hay más que ver lo que ha pasado con la Fórmula 1 desde 2016. La compañía CVC, dirigida por Bernie Ecclestone, había llevado la serie lo más lejos posible en ese momento y su falta de voluntad para atender a un público nuevo y más joven coincidió con las carreras más aburridas de los últimos 20 años.

Los jefes de Liberty, Chase Carey (derecha), Greg Maffei (centro) y John Malone (izquierda), han supervisado una explosión de interés por la F1 desde que tomaron el control. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"No me interesan los tuits, Facebook y lo que sea que sean estas tonterías", dijo Ecclestone en 2014. Bajo Liberty, entre 2016 y 2022, la participación de la F1 en las redes sociales creció un enorme 80%. La estrategia de Liberty para atraer a un público más joven, con Drive to Survive de Netflix, fue un gran impulso para la F1 al exponerla a un público mayoritario.

MotoGP no se ha quedado de brazos cruzados en los últimos años. Intentó su propia docuserie al estilo DTS a través de MotoGP Unlimited en 2022 en Amazon Prime Video. Pero un lanzamiento calamitoso y una campaña de marketing que podía comprarse con el puesto de limonada de un niño en la carretera lo vieron caer en el abismo y la segunda temporada fue cancelada debido a su fracaso.

MotoGP ha ampliado sus horizontes. Corrió en la India el año pasado, volvió a Indonesia el año anterior y espera llevar un gran premio a Kazajstán en 2024. Y el año pasado se registró un aumento mayoritario de la asistencia a los circuitos con respecto a 2023, con un récord histórico en el GP de Francia, aunque el mérito recae más en el promotor Claude Michy que en otra cosa.

La F1 tuvo que ser arrastrada a patadas y gritos hacia una nueva forma de ser bajo Liberty tras su adquisición en 2016, pero el hecho de que algunos de los competidores más decepcionantes de esa parrilla sean nombres conocidos es testimonio de los esfuerzos de la compañía estadounidense

A salvo en sus bastiones, MotoGP sigue buscando un alcance mundial realmente sólido. En el Reino Unido, las cifras televisivas de TNT Sports no son muy destacables en comparación con los días de MotoGP en la BBC, mientras que los intentos de exponer la serie a más gente a través de un puñado de rondas en televisión abierta en ITV se han visto obstaculizados por la falta de promoción de la cadena.

Dorna no se ha dormido en MotoGP - o en su campeonato hermano World Superbikes, que ha estado absolutamente fantástico últimamente - pero el beneficio de nuevas ideas y perspectivas sólo debe ser visto como algo positivo.

Esto no pretende ser un desprecio, pero los aficionados al automovilismo pueden ser un grupo increíblemente testarudo. La adquisición de la F1 por Liberty fue -y sigue siendo, en algunos aspectos- un ejemplo de ello. El comprensible empuje de Liberty para penetrar en el mercado estadounidense vino acompañado de un espectáculo de barras y estrellas, que al principio fue ridiculizado por los aficionados y algunos de los miembros más veteranos del paddock.

No siempre ha sido un camino de rosas, pero el éxito de la F1 en EE.UU. ha mostrado el camino hacia MotoGP. Foto: Erik Junius

Liberty no se dejó intimidar y siguió adelante. Ahora hay tres carreras en Estados Unidos, y cinco en total en toda Norteamérica. Cuando el GP de EE.UU. regresó al calendario en 2012, no había sido una cita fija desde 2007. En ese tiempo, MotoGP corrió felizmente dos veces al año en el país y en 2013 lo hizo en tres ocasiones. Una vuelta a esa situación no es inconcebible ahora, dadas las aspiraciones de Dorna de abrirse paso en el mercado estadounidense, algo que se confirma con la incorporación del Trackhouse Racing a la parrilla este año.

El elemento de espectáculo, tan común en el deporte estadounidense, es algo que todavía molesta a los aficionados y pilotos por igual, como quedó demostrado por la reacción a las ceremonias previas a las carreras en Miami y Las Vegas el año pasado.

Nos guste o no, esto será algo que MotoGP tendrá que aceptar como parte de su desarrollo bajo la propiedad de Liberty. La F1 tuvo que ser arrastrada a patadas y gritos hacia una nueva forma de ser bajo Liberty después de su adquisición en 2016, pero el hecho de que algunos de los competidores más decepcionantes de esa parrilla sean nombres conocidos es testimonio de los esfuerzos de la compañía estadounidense.

MotoGP tiene ahora mismo un verdadero problema de personalidad. Un estudio de las redes sociales reveló el año pasado que el piloto más popular en varias plataformas sociales - Marc Márquez - tenía cinco veces más seguidores que el siguiente, que era el campeón del mundo de 2021, Fabio Quartararo. El doble campeón del mundo Francesco Bagnaia sólo tiene 1,5 millones de seguidores en Instagram, mientras que el subcampeón de 2023, Jorge Martín, sólo tiene 830.000. Oscar Piastri, piloto de McLaren en F1 que aún no ha ganado un gran premio, tiene 1,8 millones.

La excesiva dependencia de Rossi y la falta de un plan para cuando se retirara -lo que ocurrió en 2021- ha creado este problema. Corregir esto será una gran tarea para Liberty y requerirá algunas ideas nuevas que probablemente disgustarán a algunos fans actuales.

Pero el progreso siempre llega a costa de algo. Los aficionados a MotoGP, sin embargo, deberían apoyar a Liberty y respaldar sus esfuerzos. Es un campeonato mundial fantástico. Como espectáculo, el motociclismo tiene mucho más que ofrecer que su equivalente de cuatro ruedas. Después de dos rondas de la temporada 2024, MotoGP también parece una perspectiva mucho más emocionante que la actual campaña de F1.

Conseguir que más gente se interese por MotoGP sólo puede ser positivo. Y con la F1 sufriendo un pequeño descenso en el interés en medio de la dominación de Red Bull y Max Verstappen de los últimos dos años, MotoGP está bien posicionado para salir, sobre todo con una importante reorganización de las reglas que viene en 2027 y que debería nivelar el campo de juego.

A falta de un nuevo impulso, también parece un buen momento para que MotoGP busque un nuevo comienzo Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

La situación actual también ofrece un montón de historias y personajes para los nuevos aficionados, como la redención de la carrera de Marc Márquez en una Ducati, o el ascenso de Pedro Acosta, el novato sensación.

Por ahora se desconoce cómo Liberty, que cerrará el acuerdo a finales de 2024, va a impulsar todo esto, pero lo que ha hecho con la F1 casi seguro que servirá de modelo.

Lo que viene a continuación puede ser incómodo para algunos, ya que MotoGP se introduce en esta nueva era y es probable que deje a algunos en la puerta, si se se resisten a la dirección que tomará tomando el campeonato.

Lo que este acuerdo significa también para el WSBK por el momento no está claro.

