La cruzada por el límite de peso de un piloto de MotoGP

Con sus 184 cm, Marini es uno de los pilotos más altos del paddock y, por tanto, uno de los más pesados, con 69 kg, en comparación directa con su compañero de equipo Marco Bezzecchi, que pesa 61 kg.

Actualmente, en MotoGP sólo existe un límite de peso mínimo obligatorio para las motos, que es de 157 kg, y no tiene en cuenta al piloto.

Esto está en desacuerdo incluso dentro de su propio paddock, ya que tanto Moto2 como Moto3 tienen un límite de peso mínimo que incluye tanto la moto como el piloto - con este último combinando 217kg, y Moto3 operando con 152kg.

Marini, que terminó su segunda temporada completa en MotoGP en la 12º posición del campeonato con 120 puntos, ha pasado gran parte de 2022 impulsando la conversación sobre la inclusión de los pilotos en la regla del límite de peso mínimo, ya que cree que los competidores naturalmente pesados están en desventaja.

Aunque admite que es "imposible" decir cuál es la desventaja real en el tiempo por vuelta, señala que los pilotos más pesados utilizan más el neumático trasero debido a su peso y, en última instancia, esto los lleva a perder en la distancia de un gran premio.

"Por supuesto, también tenemos datos que dicen que cuando tienes más peso utilizas más los neumáticos, porque tenemos mucho control (electrónico), tenemos mucha potencia", dijo Marini a Motorsport.com en el final de temporada de Valencia.

"Así que la aceleración no es un problema, aunque tengas 10 kilos más. Pero para hacer la misma aceleración necesitas usar más neumático, porque necesitas usar más energía y más fuerza".

"Entonces, el problema es este, porque llegas al final de la carrera con menos neumático y es difícil hacer adelantamientos al final, que es la fase más importante de la carrera".

"Es crítica y es ahí donde se hacen los resultados. Por eso, cada vez la clave de la carrera es llegar al final con el neumático trasero de la mejor manera sobre todo".

"Algunas carreras más, otras menos. Así que hay que pensar un poco más cuando se está así".

"Tener el peso mínimo es algo justo. No es para intentar perjudicar a los pilotos más pequeños".

"Nadie quiere el peso mínimo tan alto, sólo queremos algo que pueda nivelar las cosas un poco más y dar a todos la misma posibilidad de luchar por la victoria y no empezar con desventaja".

Danilo Petrucci, Team Suzuki MotoGP Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

El problema de Marini no es nuevo. Hace poco, Danilo Petrucci se sentía constantemente en desventaja por su altura y su peso.

Para Marini, simplemente entrenar más duro para perder más peso no es una opción porque está en el límite físico para tener la fuerza para pilotar una MotoGP.

Cuando Petrucci era piloto de Pramac Ducati en 2017, dijo que su búsqueda de perder más peso le llevó a tener problemas físicos para pilotar la moto.

Marini cree que un límite de peso mínimo combinado en MotoGP sería un beneficio para los pilotos más pequeños, ya que podrán entrenar más en el gimnasio y mejorar sus propios niveles de energía para las carreras.

"Tenemos que cambiarlo ahora porque este es el momento adecuado y en todas las demás categorías hay un peso mínimo, en todos los demás deportes hay un peso mínimo", añadió Marini.

"Así que no entiendo por qué no en MotoGP. Es imposible perder más peso porque entonces no tienes fuerza, no tienes energía para una carrera".

"Puedes intentar no comer nada, pero para pilotar una MotoGP necesitas estar preparado al 100%".

"En mi caso, por ejemplo, es imposible bajar de 70 kilos. Intenté bajar más, pero entonces no tenía energía para llegar al final de la carrera".

"Entonces, ganas un 4% de rendimiento porque tienes un kilo menos, pero luego pierdes 10 vueltas de carrera porque no puedes terminar la carrera".

"Así que es imposible bajar más. Creo que para los pilotos más pequeños es bueno poner más peso porque ahora todo el mundo intenta ser más bajo en el peso para hacer una mejor aceleración para no utilizar el neumático".

"Pero si hay un peso mínimo, todo el mundo puede esforzarse un poco más en el gimnasio, tener más fuerza, tener más energía durante la carrera".

"Así que no es una desventaja para ellos porque pueden poner más peso en su cuerpo y no poner peso en la moto".