La FP1 de Moto3 del GP de Brasil debía dar comienzo a las 9 de la mañana hora local en Goiania este viernes, pero las fuertes lluvias que vienen azotando la zona desde el lunes, volvieron a hacer acto de presencia desde primera hora de la mañana, tanto en la ciudad como en la zona donde se encuentra el trazado, a unos 12 kilómetros del centro.

A la llegada al circuito, se podía ver a los operarios trabajando intensamente en la limpieza de la pista, que estaba embarrada en algunos puntos, sobre todo en la curva de entrada a meta, donde está el ramal para acceder al pitlane, donde además de agua había mucha tierra que se había movido desde los viales al asfalto.

Marc Márquez en el box de Ducati este viernes por la mañana viendo la evolución de la lluvia Foto de: Germán Garcia

Camiones cuba con agua y mangueras a presión limpiaban la pista, a falta de solo una hora para el inicio del primer entrenamiento de Moto3, programado a las nueve de la mañana. Sin embargo, de nuevo la lluvia hizo acto de presencia, primero de forma suave para ir siendo cada vez más copiosa, pero sin llegar a ser torrencial, de momento.

Con esta perspectiva, los promotores del campeonato anunciaron una reubicación de los horarios para este viernes, con Moto3 empezando a las 10 de la mañana y Moto2 a las 11, con una sesión extendida diez minutos más, tal y como estaba previsto al ser una pista nueva.

El FP1 de MotoGP esta ahora programado para las 12:05 hora local, con un entrenamiento de una hora y, a continuación, ensayos de salida.

El box de Honda preparando las motos este viernes en Goiania Foto de: Germán Garcia

Bajo la supervisión del director de seguridad de FIM MotoGP, Tomé Alfonso y Loris Capirossi, encargado de supervisar la seguridad para los pilotos en los grandes premios, se tomó la decisión de abrir el pitlane a las 10 de la mañana, tras comprobar que el asfalto estaba ya en condiciones de rodar, aunque fuera en condiciones de mojado.

Inicio de Moto3 en mojado

A las 10 de la mañana el semáforo se puso verde para los pilotos de Moto3, aun que lo hizo bajo una ligera lluvia que les obligó a empezar con reglajes y neumáticos para carreras en mojado. El primer piloto en salir fue Veda Pratama, el indonesio del equipo Honda Team Asia, al que le siguieron un grupo de cuatro corredores, inicialmente, y a continuación, en menos de diez minutos, se fueron sumando el recto de pilotos de la parrilla de Moto3, en la que figuran un total de 25 pilotos para este fin de semana.