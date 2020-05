Lorenzo contra Agostini: "¿Le debo dinero a ese señor?"

Giacomo Agostini (77 años) fue 15 veces campeón del mundo de motociclismo, y ganó un total de 122 carreras entre 1964 y 1977, las temporadas que compitió en el Mundial. Lo que le convierte en el piloto más laureado de la historia y, por tanto, una voz a tener siempre en cuenta.

En su última entrevista, el expiloto de Bergamo habló, entre otras muchas cosas, sobre la posibilidad de que Jorge Lorenzo, que anunció su retirada el pasado mes de noviembre, volviera a la competición, ahora que se ha convertido en piloto de pruebas de Yamaha.

“Bueno, para mí Lorenzo es un poco un riesgo. Es la segunda vez que no ha sido capaz de conseguir resultados, tras [su paso] por Ducati y Honda. Lo repito: las motos son las motos, un piloto de nivel va rápido”, expone Agostini en la Gazzetta dello Sport.

“Viñales, cuando pasó de Suzuki a Yamaha (2017) iba como una flecha, y todos pensábamos que iba a ganar el Mundial. Luego no lo logró, y la moto era la misma. La moto es importante, pero la cabeza del piloto hace mucho. Como Lorenzo con Ducati. Primero malos resultados, y luego porque te modifican el depósito (de la moto) están delante. Estas cosas también las probé yo, el depósito, el sillín corto o largo, las levas… me sentía más o menos a gusto, pero no es por eso que no fuera rápido. La cabeza es lo que marca la diferencia”, sentencia Ago.

Dar por sentado que Lorenzo, tras su exitoso paso por Yamaha, donde ganó tres Mundiales de MotoGP, fracasó en Ducati y Honda, no ha sentado muy bien al balear, por lo visto.

En un comentario en las redes sociales, el cinco veces campeón del mundo y ganador de 68 grandes premios, tres de ellos con Ducati, responde al italiano.

“¿Pero a este señor le debo dinero o alguna cosa?, suelta Jorge, que precisamente este lunes celebraba su 33º cumpleaños.

“Fracasé en Ducati… mira que bien. Que fácil es hablar cuando hace 50 años que no te subes a una moto”, lanzó Lorenzo la afirmación de Agostini.

Todas las victorias de Jorge Lorenzo en MotoGP

Galería Lista 1º- GP de Portugal 2008, Yamaha 1 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 2º- GP de Japón 2009, Yamaha 2 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 3º- GP de Francia 2009, Yamaha 3 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 4º- GP de Indianápolis 2009, Yamaha 4 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 5º- GP de Portugal 2009, Yamaha 5 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 6º- GP de España 2010, Yamaha 6 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 7º- GP de Francia 2010, Yamaha 7 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 8º- GP de Gran Bretaña 2010, Yamaha 8 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 9º- GP de Holanda 2010, Yamaha 9 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 10º- GP de Catalunya 2010, Yamaha 10 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 11º- GP de Estados Unidos 2010, Yamaha 11 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 12º- GP de la República Checa 2010, Yamaha 12 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 13º- GP de Portugal 2010, Yamaha 13 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 14º- GP de Valencia 2010, Yamaha (campeón del mundo) 14 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 15º- GP de España 2011, Yamaha 15 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 16º- GP de Italia 2011, Yamaha 16 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 17º- GP de San Marino 2011, Yamaha 17 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18º- GP de Qatar 2012, Yamaha 18 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 19º- GP de Francia 2012, Yamaha 19 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 20- GP de Catalunya 2012, Yamaha 20 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 21- GP de Gran Bretaña 2012, Yamaha 21 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 22- GP de Italia 2012, Yamaha 22 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 23- GP de San Marino 2012, Yamaha 23 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 24- GP de Qatar 2013, Yamaha 24 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 25- GP de Italia 2013, Yamaha 25 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 26- GP de Qatar 2013, Yamaha 26 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 27- GP de Gran Bretaña 2013, Yamaha 27 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 28- GP de San Marino 2013, Yamaha 28 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 29- GP de Australia 2013, Yamaha 29 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 30- GP de Japón 2013, Yamaha 30 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 31- GP de Valencia 2013, Yamaha 31 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 32- GP de Aragón 2014, Yamaha 32 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 33- GP de Japón 2014, Yamaha 33 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 34- GP de España 2015, Yamaha 34 / 47 Foto de: Bridgestone Corporation 35- GP de Francia 2015, Yamaha 35 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 36- GP de Italia 2015, Yamaha 36 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 37- GP de Catalunya 2015, Yamaha 37 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 38- GP de la República Checa 2015, Yamaha 38 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 39- GP de Aragón 2015, Yamaha 39 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 40- GP de Aragón 2015, Yamaha (campeón del mundo) 40 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 41- GP de Qatar 2016, Yamaha 41 / 47 Foto de: Michelin Sport 42- GP de Francia 2016, Yamaha 42 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 43- GP de Italia 2016, Yamaha 43 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 44- GP de Valencia 2016, Yamaha 44 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 45- GP de Italia 2018, Ducati 45 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 46- GP de Catalunya 2018, Ducati 46 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 47- GP de Austria 2018, Ducati 47 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

(Pulsa sobre la imagen para verla ampliada)